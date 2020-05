Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Európában legalább foglalkoznak a kérdéssel az olaj- és földgázipari cégek, addig egy kutatócsoport szerint az Egyesült Államok tucatnyi iparági szereplője még csak vállalásokat sem tesz.","shortLead":"Míg Európában legalább foglalkoznak a kérdéssel az olaj- és földgázipari cégek, addig egy kutatócsoport szerint...","id":"20200512_klimacelok_olajvallalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa50d-6d5a-4ea3-b9d3-cae5c30dfe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711761e2-c8ce-4660-b98c-c9de94eb33d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_klimacelok_olajvallalatok","timestamp":"2020. május. 12. 15:19","title":"Hiába a vállalások, messze vannak még az olajvállalatok a klímacéljaiktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a418d7-4cd2-4a2b-b9ae-d16e008e2682","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagy gyógyszergyáraktól a kisebb biotech vállalatokig cégek és államok egész sora öl milliárdokat a járványt megállító szer kutatásába. Közben alapvető szabályokat rúgnak fel.","shortLead":"A nagy gyógyszergyáraktól a kisebb biotech vállalatokig cégek és államok egész sora öl milliárdokat a járványt...","id":"202019__vakcinaipar__orult_tempo__uj_paradigmak__beoltva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a418d7-4cd2-4a2b-b9ae-d16e008e2682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ad3598-b8d3-46c2-b5cf-929b78a8526d","keywords":null,"link":"/360/202019__vakcinaipar__orult_tempo__uj_paradigmak__beoltva","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"Óriási a versenyfutás a koronavírus elleni oltás megalkotásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg az Index. ","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg...","id":"20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1343fa79-5f30-435d-964c-9e80ff0dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 19:24","title":"Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják fiuk halála miatt L. L. Junior volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé teszi a tomboló viharairól ismert gázóriást.","shortLead":"Három távcsövet összehangolva új megfigyeléseket végeztek kutatók a Jupiteren. Az eredmény csak még különlegesebbé...","id":"20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7a6e1-54a4-4cff-ad8e-1b94668e919e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8e717a-db39-4b46-b6f7-68726a8b7755","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_jupiter_vihar_infravoros_foto_hubble_eszaki_gemini_tavcso_juno_urszonda","timestamp":"2020. május. 13. 11:33","title":"Megnézték, mi rejtőzik a Jupiter viharfelhői alatt, az eredmény bámulatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","shortLead":"Ítéletet hozott a Kúria a gyöngyöspatai szegregációs per felülvizsgálati eljárásában.","id":"20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d09697-4429-4a3a-8e6c-67d7a269daf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Kuria_Ki_kell_fizetni_a_gyongyospataiaknak_megitelt_100_millio_forintot","timestamp":"2020. május. 12. 15:53","title":"Kúria: Ki kell fizetni a gyöngyöspatai roma diákoknak megítélt kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási rendszerét.","shortLead":"Az Opus megveszi a Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-t az E.On-tól, de ehhez előbb függetleníteni kell a cég üzemirányítási...","id":"20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e0f511-5893-49a0-8a04-8240b3553fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_600_millio_forintba_kerul_levalasztani_Meszarosek_aramhalozati_szerzemenyet_az_EOnrol","timestamp":"2020. május. 12. 07:00","title":"600 millió forintba kerül leválasztani Mészárosék áramhálózati szerzeményét az E.On-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]