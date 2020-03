Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljeskörűen betartják a koronavírus miatt javasolt óvintézkedéseket.","shortLead":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljeskörűen betartják a koronavírus miatt...","id":"20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159557e-8b26-428f-b56c-47d033885c95","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","timestamp":"2020. március. 11. 11:20","title":"Megnyitott a HVG 26. Állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha tudja a beteg TAJ-számát, és önmagát igazolja.","shortLead":"A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben felírási igazolás nélkül is bárki átveheti a patikában a gyógyszert, ha...","id":"20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf460e2-2f15-4406-af38-7271ec9df2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Mostantol_a_beteg_TAJszama_alapjan_barki_atveheti_a_gyogyszert","timestamp":"2020. március. 13. 09:21","title":"Mostantól a beteg TAJ-száma alapján bárki átveheti a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz hasonlítható.","shortLead":"New York polgármestere pedig rendkívüli állapotot hirdetett. Szerinte olyan helyzetbe kerültek, amely a háborúhoz...","id":"20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e0c094-7551-4ac2-8385-1fb20b0bfa97","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_disneyland_koronavirus_jarvany_new_york_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. március. 13. 05:28","title":"Disneyland is bezárt a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki a kormány.","shortLead":"Tovább drágul az állam számára a katolikus egyház nagy eseménye: most újabb csaknem kétmilliárd forintot utalt ki...","id":"20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b905f104-3952-40f5-94c3-5b437380bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11276797-6910-4622-b6a9-64c30b7d45ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_ketmilliardot_ad_a_kormany_az_Eucharisztikus_Vilagkongresszusra","timestamp":"2020. március. 13. 09:26","title":"Újabb kétmilliárdot ad a kormány az Eucharisztikus Világkongresszusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután a járvány miatt törölte a Budapest–Oslo útjait.","shortLead":"Aki nem a pénz visszatérítését kéri, az a viteldíja 120 százalékát levásárolhatja 2022-ig – jelezte a Wizz Air, miután...","id":"20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b7a9d5-5a5a-4420-8f2d-b4a1246e0b02","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Torolte_a_Wizz_Air_a_Budapest_es_Oslo_kozotti_jaratait","timestamp":"2020. március. 13. 09:27","title":"Törölte a Wizz Air a Budapest és Oslo közötti járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején minden korábbinál agresszívabban kezdett terjedni a világon az új koronavírus: már 114 ország érintett, világszerte 120 ezren fertőződtek meg. ","shortLead":"Március elején minden korábbinál agresszívabban kezdett terjedni a világon az új koronavírus: már 114 ország érintett...","id":"20200311_Infografikan_mutatjuk_a_koronavirus_terjedeset_a_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e1682d-a127-406c-b885-529f64edb6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8931f2-b281-4014-9615-8566281978af","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Infografikan_mutatjuk_a_koronavirus_terjedeset_a_vilagban","timestamp":"2020. március. 11. 18:40","title":"Infografikán mutatjuk a koronavírus terjedését a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az új koronavírus által terjesztett járványos betegség, a Covid-19 általában 3-5 héttel az első megbetegedés után szabadul el az érintett országokban. Az első hetekben általában alacsony az esetszám, s naponta egy-két új megbetegedést tapasztalnak. Ezt követően viszont jellemzően drámaian beindul a járvány és a „duplázós napok” sem ritkák. A terjedés azonban mégsem fátumszerű, a Kína szomszédságában lévő Tajvanon például jelenleg is csak ötvennél tart a betegek száma. A korlátozó intézkedéseknek mindenképpen van értelme, a fő cél az, hogy a betegek ne egy hullámban árasszák el a rendelőket és kórházakat, és ezzel ne terheljék túl az egészségügyi rendszert.","shortLead":"Az új koronavírus által terjesztett járványos betegség, a Covid-19 általában 3-5 héttel az első megbetegedés után...","id":"20200312_Marcius_vegere_dolhet_el_hogy_Magyarorszag_is_elesike_koronavirusjarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5cef28-7254-4655-85ac-79cf6247c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d52b612-32fc-4c48-b2b7-763d8530d205","keywords":null,"link":"/vilag/20200312_Marcius_vegere_dolhet_el_hogy_Magyarorszag_is_elesike_koronavirusjarvanyban","timestamp":"2020. március. 12. 20:00","title":"Március végére dőlhet el, hogy megússza-e Magyarország a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]