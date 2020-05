Néhány hete valóságos szenzációként írt róla a világsajtó, hogy a gyakran szmoggal borított Kínában a koronavírus miatti lezárások hatására látványosan javult a levegő minősége. Ez ma már azonban nincs így, ahogy ugyanis a világ több országában, úgy Kínában is lazítottak a korlátozásokon, ez pedig a szennyezésnek is kedvez: az Earther szerint Kína levegője most egyenesen pocsék, sőt,

annál is rosszabb, amilyen a lezárások előtt volt.

A levegő állapotáról egy független szervezet, az Energia és Tiszta Levegő Kutatóközpont (Center for Research on Energy and Clean Air – CREA) számolt be, amely többféle tényezőt is figyelembe vett hétfőn kiadott jelentéséhez. A csoport április és május között a nitrogén-dioxidot, a kéndioxidot, valamint a levegőben előforduló részecskéket is figyelte.

Mint kiderült, a korlátozások megszüntetésével a levegőben előforduló összes szennyezőanyag mértéke nőtt.

A CREA adatai szerint a szennyezésért nagyrészt széntüzelésű erőművek a felelősek. (A szén tele van kénnel, ami a fosszilis tüzelőanyagok égetésekor felszabadul, majd kölcsönhatásba lép a levegőben lévő oxigénnel és kéndioxidot eredményez.) Ráadásul a szennyezett levegő súlyos megbetegedésekhez vezet, ami most különösen veszélyes a tüdőt megtámadó koronavírus-járvány alatt.

Azt ugyanakkor nem lehet elvitatni Kínától, hogy ne próbálkozott volna a helyzet javításával. Egy 2019-ben megjelent tanulmány szerint három év alatt 65-72 százalékkal sikerült csökkenteniük néhány általános légszennyező anyag kibocsátásán. Egy másik projekt pedig egy olyan toronyról szól, amely pipaként szívja magába a szennyezett levegőt. A 60 méteres építmény 15 százalékkal csökkentette a levegő szállópor-tartalmát egy 10 négyzetkilométeres területen.

A járvány miatti korlátozások Indiában is sokat javítottak a levegő minőségén. Annyit, hogy a szmogtól máskor nem vagy csak nehezen kiszúrható hegyek most újra láthatók.

