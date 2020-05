Újabb hivatalos dokumentumot tett közzé az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete (US Navy) arról az UFO-jelenségről, amelyet saját pilótái észleltek egy 2014-es incidens során. Ez volt az a “találkozó”, amikor vadászpilóták egy máig tisztázatlan eseménynek voltak szemtanúi – a levegőben. A jelenetről videók is készültek, és az amerikai sajtó közbenjárásának hála azok végül nyilvánosságra is kerültek. A Pentagon először ugyan tagadta, hogy a felvételek valódiak lennének, de aztán csak elismerték, majd néhány hete maguk is publikálták őket.

A történet újabb érdekessége, hogy a hadsereg, egy korábbi eseményt kiegészítve, egy másik jelentést is kiadott. A CNN által közölt dokumentum szerint a katonák egy bőrönd méretű, ezüstös tárgyat láttak, amely nagyjából 300 méterre lebegett tőlük – ami ezután szokatlan gyorsasággal eltűnt a radarról. A jelentés megemlíti, hogy az objektum akár egy különleges drón is lehetett, ennek azonban ellentmond a pilóták beszámolója. Ők ugyanis a kezdetektől fogva arról beszéltek, hogy drón aligha lenne képes ilyen manőverekre.

Fontos: az UFO kifejezés önmagában azonosítatlan repülő tárgyat jelent, nem (vagy nem feltétlenül) földönkívüli létformák járműveit.

Az újabb jelentés azért is érdekes, mert a felvételek publikálásakor a hadsereg még azt közölte, hogy a tárgyakról ők sem tudnak többet. Ez a jelek szerint nem volt teljesen igaz, hiszen az objektum méretére és színére vonatkozó hivatalos állásfoglalás teljesen új információ. Azt nem tudni, miért most érezték úgy, hogy erről is be kell számolniuk. A hadseregnek egyébként más UFO-videói is vannak, de azokat a tervek szerint soha nem adják ki.

