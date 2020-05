Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig ismert utolsó videót 1935 márciusában készítették róla.","shortLead":"Benjamin, az erészenyesfarkas utolsó élő példánya 1936 szeptemberében halt meg egy németországi állatkertben. Az eddig...","id":"20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b271dfc-9f03-492c-a31d-b276ed3d7664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c896eb-7808-440d-bc10-49f2fa24bbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_tasman_tigris_erszenyesfarkas_video","timestamp":"2020. május. 19. 19:03","title":"Videó: 85 év után került elő egy felvétel a kihalt tasmán tigris utolsó élő példányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500 tonna szén-dioxidot nyelnek el évente. A globális felmelegedés és a hó olvadása azonban őket is veszélyezteti.","shortLead":"Az algák csaknem 2 négyzetkilométernyi területet festenek zöldre az Antarktiszon, ami azt jelenti, hogy nagyjából 500...","id":"20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba078972-fc21-4cb2-8f37-365f503b2518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ffed9a-dc27-4b21-8ba4-f259b56f72b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200521_szendioxid_antarktisz_algaviragzas_klimavaltozas_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. május. 21. 09:55","title":"Az űrből vizsgálták a szén-dioxidot is elnyelő antarktiszi algavirágzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","shortLead":"Az otthonban egy férfi korábban elkapta a fertőzést.","id":"20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ada73d2d-f388-4d9e-b982-dc3dbafd5512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81beb00-6502-4103-90cb-149d8228847b","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_jarvany_fertozes_dunaujvaros_idosotthon","timestamp":"2020. május. 19. 17:45","title":"Dunaújvárosban is teszt nélkül küldtek vissza embereket az egyik idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","shortLead":"A beruházás megvalósítása kiemelkedően fontos közérdek a kormány szerint. Mostantól tíz évig titkos is.","id":"20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4a5c653-77be-4a01-8a4e-892cf921706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31876212-391e-45f0-9cb9-4afbab7721f7","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_A_Fideszketharmad_tiz_evre_titkositotta_a_BudapestBelgrad_vasutepitkezes_iratait","timestamp":"2020. május. 19. 15:01","title":"Tíz évre titkosították a Budapest–Belgrád-vasútépítkezés iratait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi ellátással, illetve ápolással is foglalkozhat.","shortLead":"A magántőkealap, amelyet a Szijj cége kezel, létrehozott egy céget, amely ingatlanüzemeltetéssel és humán egészségügyi...","id":"20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc24e0b0-1f43-4149-81a2-c0c1df1dbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bf6706-5424-4cb6-a666-935dfcbdc277","keywords":null,"link":"/360/20200521_Maganklinika_kornyeken_tunt_fel_Meszaros_Lorinc_uzleti_partnere_Szijj_Laszlo","timestamp":"2020. május. 21. 11:00","title":"Magánklinika környékén tűnt fel Mészáros Lőrinc üzleti partnere, Szijj László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","shortLead":"Az új-zélandi Rocos nevű cég azzal kísérletezik, milyen formában lehet alkalmazni a robotkutyát a mezőgazdaságban.","id":"20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e432fb-11eb-4656-8497-d0d2597488bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf4b2f8-385d-4201-a5f6-649f239cea74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_boston_dynamics_spot_robotkutya_juhaszkutya","timestamp":"2020. május. 20. 16:03","title":"Másodpercek a jövőből: ha kell, birkákat is terel a Boston Dynamics robotkutyája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési szint szükséges. Az alábbi szoftverrel jóval egyszerűbben elvégezhetők olyan beállítások is, melyek egyébként rejtve vannak.","shortLead":"A Windowsba épített Defender antivírus sok hasznos funkcióval rendelkezik, de ezek használatához magasabb hozzáértési...","id":"20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8c3e6-e541-4aca-b02b-f7926cd3a7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc16d31a-81dc-4ac4-b3b8-7eabb722e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_windows_defender_virusirto_rejtett_beallitasok","timestamp":"2020. május. 20. 08:03","title":"Remek Windows-trükk: ezzel előcsalogathatja a rejtett vírusirtó-beállításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]