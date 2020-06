Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Liverpool labdarúgó csapatának játékosai a hazai pályán, az Anfielden letérdeltek a kezdőkör vonalán, hogy ezzel fejezzék ki szolidaritásukat az USA-ban rendőri erőszak áldozatává vált afroamerikai férfi, George Floyd iránt.

\r

Letérdeltek a Liverpool-játékosok és szolidaritást vállaltak az amerikai tüntetőkkel Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült. Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek" a narválok Ha nem is pont ezekben a napokban, de nemrégiben még sokan felkeresték az oslói Munch-múzeumot, ahol többek között megtekinthették Edvard Munch The Scream (A sikoly) festményét. A kép színei azonban egyre halványabbak, és erről a tudósok szerint a látogatók is tehetnek. Sikolt a Sikoly: tönkreteszi Munch festményét a múzeumi látogatók lélegzése A Közlekedő Tömeg szerint ezer sebből vérzik az életbe lépése előtt mindössze 3 nappal korábban nyilvánosságra hozott menetrend. A területért felelős államtitkár menesztését követelik. Pécstől Szombathelyig háromszori átszállással - itt a MÁV nyári menetrendje Az amerikai társadalom már George Floyd halála előtt is robbanásközeli állapotban volt a koronavírus okozta válság miatt, az afroamerikai férfi megölése pedig úgy tűnik, hogy az utolsó lökést adta meg az elégedetlenkedő tömegnek. De mi vezetett idáig? Az égő kanócra öntöttek egy hordó olajat az USA-ban Miközben Magyarországon – munka nélkül maradt cirkuszi állatok közreműködésével – megnyílt az első szafaripark, a valódi nemzeti parkok elefántjai, medvéi, gepárdjai és egyéb egzotikus élőlényei világszerte fellélegezhettek, mert a koronavírus-járvány miatt mostanában nem abajgatják őket etetni vágyó vagy velük szelfizni akaró autós turisták. Fellélegeztek az állatok – itt az ideje, hogy újragondoljuk a nemzeti parkokat