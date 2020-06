Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"831b5d07-7238-477b-8a5e-dd4650d24e70","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mindenről lehet beszélni az elmúlt száz évből, csak egyenletes és nyugodt fejlődésről nem. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.\r

\r

","shortLead":"Mindenről lehet beszélni az elmúlt száz évből, csak egyenletes és nyugodt fejlődésről nem. Ez a Fülke, a hvg.hu...","id":"20200606_Fulke_Bizonytalansag_es_kiszamithatatlansag_az_elmult_evszazad_csak_Kadar_alatt_volt_tizenot_nyugodt_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=831b5d07-7238-477b-8a5e-dd4650d24e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f74457-8cbf-4104-bc8d-1dfe29289f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200606_Fulke_Bizonytalansag_es_kiszamithatatlansag_az_elmult_evszazad_csak_Kadar_alatt_volt_tizenot_nyugodt_ev","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Fülke: \"Az elmúlt évszázadban csak Kádár alatt volt tizenöt nyugodt éve az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","shortLead":"Az egy évvel ezelőttihez képest 20 milliárd forinttal kevesebb adót fizettek a vállalkozások az államkasszába.","id":"20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9328fb84-c924-48e0-9bcf-a57bfe702ce4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Harom_cegbol_ketto_szeptemberre_halasztotta_a_tarsasagiadobevallast","timestamp":"2020. június. 07. 09:28","title":"Három cégből kettő szeptemberre halasztotta a társaságiadó-bevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csökken a túlkínálat az olajpiacokon, emelkednek az árak.","shortLead":"Csökken a túlkínálat az olajpiacokon, emelkednek az árak.","id":"20200606_Az_olajnagyhatalmak_meghosszabbitjak_valsagintezkedesuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3adbdb-7099-4a91-98c3-5286a88e18a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Az_olajnagyhatalmak_meghosszabbitjak_valsagintezkedesuket","timestamp":"2020. június. 06. 15:10","title":"Az olajnagyhatalmak meghosszabbítják válságintézkedésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","shortLead":"Ez az új kínai villanyautó mind design, mind méret tekintetében komoly hasonlóságot mutat a Nissan Leaffel.","id":"20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40801745-6d6c-44c9-bd37-3697367ea82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3a35b2-0231-4cb5-bf0f-33c48cc3d10f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_kinaban_mar_a_nissan_leafet_is_lemasoltak_geely","timestamp":"2020. június. 08. 07:59","title":"Kínában már a Nissan Leafet is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely június 4-én ritkán tapasztalt nemzeti egyetértésben gyászolt. Bár a cenzúra akkor is dolgozott, az újságok tudósíthattak a békediktátum elleni tüntetésekről is.","shortLead":"A fölháborodás folyamatos moraját a maga szája íze szerint hangosította fel 1920 első félévében a magyar sajtó, amely...","id":"202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3a5172-4c7a-4a5d-9514-af1d1f5c3858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca31353-4e5d-4b4a-bb7d-b7046a07dfd6","keywords":null,"link":"/360/202023__trianoni_sajtovisszhang__1920_junius_4__afolhaborodas_moraja__egysegbe_esve","timestamp":"2020. június. 06. 12:00","title":"Trianon elítélésében egységes volt a magyar sajtó, aztán felbomlott az összhang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tiltakoztak.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak.","id":"20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f58e7a-4e45-4165-b922-ab1e0a7f4019","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","timestamp":"2020. június. 07. 12:58","title":"Összecsapás lett a rasszizmus elleni tüntetésből Berlinben és Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csőzik László érdi polgármester tett feljelentést az Érdi Sport Kft. ügye miatt. Tavaly is indult egy nyomozás a női kézilabda-csapat működésével összefüggésben.","shortLead":"Csőzik László érdi polgármester tett feljelentést az Érdi Sport Kft. ügye miatt. Tavaly is indult egy nyomozás a női...","id":"20200608_erdi_sport_kft_csalas_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6035edb-0d05-49a4-82e5-c78011303025","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_erdi_sport_kft_csalas_nyomozas","timestamp":"2020. június. 08. 10:49","title":"100 milliós csalás miatt indult nyomozás az érdi kézilabdás cégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]