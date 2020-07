Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook maga jelentette be, hogy nagyjából 5000 fejlesztő fért hozzá jogosulatlanul a felhasználói adatokhoz.","shortLead":"A Facebook maga jelentette be, hogy nagyjából 5000 fejlesztő fért hozzá jogosulatlanul a felhasználói adatokhoz.","id":"20200702_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ce452a-1d9b-4b4d-ad4b-31ffa07f68d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_facebook_adatszivargas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 02. 10:33","title":"Újabb adatszivárgás történt a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma, hogy klimatizálni kellene őket. A Pesti Hírlap cikke szerint, bár műszaki szempontból már sokkal jobbak a klimatizálás esélyei, mint egy éve, azonban idén is marad a meleg a nyári hónapokban a kocsikban.","shortLead":"Mióta megérkeztek az orosz Metrovagonmas által \"felújított\" metrószerelvények Budapestre, azóta slágertéma...","id":"20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e9aa9e-563a-47c4-bf8d-2292f457f53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acad5453-5ce1-4fd2-80d2-6d5bfd56444d","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_klima_3_as_metro_bkv_metrovagonmas","timestamp":"2020. július. 01. 19:05","title":"Nem lesz idén klíma a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24","c_author":"Marabu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a8f43-cc94-475b-873b-80af0227eb98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","timestamp":"2020. július. 01. 18:26","title":"Marabu Féknyúz: Ha lenne itt parkolóhely, kiszállnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5490f3-dcb6-4e8b-8bc7-f041725ffc53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptembertől a Thália Színházban folytatja pályáját Szinetár Dóra, aki huszonhét évig játszott az Operettszínházban. ","shortLead":"Szeptembertől a Thália Színházban folytatja pályáját Szinetár Dóra, aki huszonhét évig játszott az Operettszínházban. ","id":"20200702_Szinetar_Dora_Magyar_Narancs_szinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5490f3-dcb6-4e8b-8bc7-f041725ffc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95338c05-7383-4c12-b602-6b9e3b3ba6a0","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Szinetar_Dora_Magyar_Narancs_szinhaz","timestamp":"2020. július. 02. 13:29","title":"Szinetár Dóra: Őszintén szólva nem is tudom, melyik oldal taszít jobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint a Loki a debreceni identitás része, ezért mellé kell állni. Az MSZP képviselője is megszavazta a kezdeményezést, a DK-sok szerint viszont nem most lett volna itt az ideje focicsapatot venni. ","shortLead":"A polgármester szerint a Loki a debreceni identitás része, ezért mellé kell állni. Az MSZP képviselője is megszavazta...","id":"20200702_debrecen_kozgyules_dvsc_foci_szima_gabor_papp_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cef0dfc-ed97-45ad-a9e2-7a9cbb402d9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516ba1fa-f80c-4b73-bf34-3f47947d903f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_debrecen_kozgyules_dvsc_foci_szima_gabor_papp_laszlo","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Megszavazta a közgyűlés: átveszi a fociklubot a debreceni önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48 colosra nőtt, ez pedig a magyar otthonokban is meglátszik. A Samsung kutatása szerint a hazai felhasználók 73 százaléka számára fontos a képátmérő egy új tévé vásárlásakor, így a használatban lévő készülékek több mint egy harmada 43 colosnál is nagyobb, négyötöde pedig 5 évnél fiatalabb.","shortLead":"A háztartásokban világszerte egyre nagyobb televíziók jelennek meg, az átlagos méret az elmúlt öt évben 40-ről közel 48...","id":"20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4383f4c1-4dfb-4f90-8c8b-46fc935d3444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9451b160-609e-40ff-9f67-e2c1b7c8c5d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_samsung_nepszeru_tevemeret_kutatas","timestamp":"2020. július. 01. 21:03","title":"Mekkora tévét vesznek most a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már vége, Hadházyra viszont továbbra sem ér rá.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már...","id":"20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a41d18-5cf5-414b-b9dd-33f5af2fa872","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","timestamp":"2020. július. 03. 07:55","title":"Müller Cecília még mindig nem hajlandó találkozni Hadházy Ákossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]