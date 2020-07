A Microsoft nemrég bejelentette, mikor érkezik a Flight Simulator nevű, több mint jól kinéző szimulátorjátéka: a repülőgépek szerelmesei augusztus 18-tól vásárolhatják meg a programot PC-jükre, vagy fizethetnek rá elő az Xbox Game Pass nevű, számítógépekre kitalált szolgáltatásban.

A videojátékot háromféle kiadásban fogja elérhetővé tenni a Microsoft, de az egyes verziók nem csak árazásban térnek el a másiktól: a legolcsóbb, Standard változat 20 vezethető repülőt és 30 repteret, a Deluxe kiadás 25 és 35-öt, míg a Premium Deluxe (és egyben a legdrágább) 30 repülővel és 40 reptérrel érkezik.

A Windows-gyártó meg is nevezte, melyek azok a desztinációk, ahova majd eljuthatnak a virtuális pilóták. A terjedelmes listán az Amerikai Egyesült Államok, Peru, Franciaország, Nepál, Ausztria, Afrika, sőt, Japán repterei is helyet kaptak, a magyarországi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér azonban (sajnos) kimaradt. Ez persze nem jelenti azt, hogy a Microsoft egy későbbi frissítés alkalmával nem pótolhatja Ferihegyet.

Az elérhető repterek azért is hangsúlyosak, mert az újfajta szimulátorban minden pontosan olyan, ahogy a valóságban is. Mi több: az egyes légikikötőket nem csak a levegőből lehet majd megnézni, a játékosok landolhatnak is az általuk irányított géppel. Ez utóbbiakból szintén bőséges a lista: A 787-es Dreamlinertől kezdve az olyan polgári repülők is vezethetők lesznek, mint a Cessna 152.

A Microsoft a program erősségei sorolja többek közt a változékony időjárást (ez egyébként a fejlesztők ígérete szerint komoly hatással lesz egy-egy útra), és a nagy részletességgel megalkotott műszerfalakat is. A pilóták ugyanis nem csak kívülről láthatják a gépeket, hanem belülről is, aminek szintén megvan az oka: az egyes mutatókat folyamatosan ellenőrizni kell, hogy a repülő fent is maradjon.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.