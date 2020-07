Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több száz járványgóc van Franciaországban
Franciaországban kötelező lett a maszkviselés
2020. július. 20. 15:41 A főpolgármester levélben fordul a tiszti főorvoshoz, a kormányhivatalhoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához, hogy megtudja, milyen intézkedésekkel védik meg az idősotthonok lakóit.
2020. július. 20. 15:05 Karácsony: A második hullám idején „a védekezés kulcsa a további kórházi fertőzések megelőzése" Tatára négy darab Leopard 2 A4 harckocsi, míg a szolnoki helikopterbázisra újabb két darab H145M katonai helikopter érkezett meg a németországi gyárakból.
Megérkeztek a Leopard tankok Tatára
2020. július. 22. 09:52 Elon Musk szokásához híven Twitteren osztott meg néhány információt arról, miként is kell elképzelni a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy-számítógép interfész működését. Közvetlenül az agyba sugározná a zenét Elon Musk új találmánya
2020. július. 21. 10:06 Nincs újabb elhunyt.
19 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma
2020. július. 22. 08:50 A halasztás egyik járulékos következménye azonban az, hogy csak belföldön érvényes. Sok autósnak jelentett könnyebbséget, hogy meghosszabbították azt az időtartamot, ami alatt műszaki vizsgára vihetik a veszélyhelyzet alatt lejárt engedélyű járművüket, vagyis érvényes műszaki nélküli autóval is közlekedhettek. A halasztás egyik járulékos következménye azonban az, hogy csak belföldön érvényes.
Nem lehet külföldre menni azokkal az autókkal, amelyeknek a veszélyhelyzet miatt halasztották a műszaki vizsgáját
2020. július. 21. 10:22 A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.
Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult
2020. július. 22. 10:47 Négy-négy éves eltiltást kapott a két válogatott birkózó, akik doppingvétséget követtek el. Egyikük szervezetében anabolikus szteroidot találtak, a másik nem adott mintát.
Két magyar válogatott birkózót tiltottak el doppingvétség miatt
2020. július. 21. 15:37