[{"available":true,"c_guid":"fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","shortLead":"Egykoron bányába jártak vele, ma viszont inkább szórakozóhelyek környékén mutat jól ez a régi szovjet teherautó.","id":"20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa55a13a-ede4-476a-af54-6c0d9a5e81ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52b222d-847c-42b6-a036-0cbfef713121","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_mindenki_utanafordul_ennek_a_szekesfehervari_zilnek_szovjet_teherauto_tuning","timestamp":"2020. augusztus. 01. 06:41","title":"Mindenki utánafordul ennek a székesfehérvári ZiL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj...","id":"20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a0fc8-cfcf-4f4b-abc6-d8207cf5d81b","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:07","title":"Nincs meglepetés: Hamilton indulhat az élről a Brit Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Thürmer Gyula pártelnök meglátása szerint ha Magyarország washingtoni nagykövete ugyanezt tenné Amerikában, “nagyon gyorsan útilaput kötnének a talpára”.","shortLead":"Thürmer Gyula pártelnök meglátása szerint ha Magyarország washingtoni nagykövete ugyanezt tenné Amerikában, “nagyon...","id":"20200802_david_cornstein_magyar_munkaspart_thurmer_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911c2a23-121a-4098-b288-17334f06c915","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_david_cornstein_magyar_munkaspart_thurmer_gyula","timestamp":"2020. augusztus. 02. 13:09","title":"A Magyar Munkáspárt szerint Cornstein nyíltan beavatkozott Magyarország belügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját szolgáltatásait a Google szolgáltatásaira.","shortLead":"A váratlan körülmények miatt úgy gondolja a Samsung, ideje fontolóra venni egy régebbi ajánlatot: lecserélné saját...","id":"20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac999449-2079-47d0-8ca3-667a6b73c3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf95cbc2-30df-44d2-8215-6429239de7f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_google_szolgaltatas_samsung_telefonok_bixby","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Lemondana saját szolgáltatásairól a Samsung a Google és a bevétel kedvéért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","shortLead":"Akár húszezer forintos csekk és három bírságpont is járhat érte. ","id":"20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7782279a-c065-46db-a482-5e4a9efc22f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c864c5-cd24-4b60-accf-c8d017b23d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_A_vezetes_kozbeni_mobilozast_figyelik_most_jobban_a_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:43","title":"A vezetés közbeni mobilozást figyelik most jobban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","shortLead":"Halálos baleset történt Heves megyében vasárnap hajnalban.","id":"20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec67fa3-446b-4be0-b7e3-e036f38ea4d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_kisteherauto_heves_megye_halalos_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:13","title":"Teherautóba rohant egy autós Heves megyében, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","shortLead":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","id":"20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f36a2c-a33a-43a1-9a9e-01f7aa1f6b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","timestamp":"2020. július. 31. 20:27","title":"Ablakból kizuhanó ember esett rá egy nőre Budapesten, mindketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","shortLead":"A koronavírusos Sergio Pérez helyére kellett beugrania az utolsó pillanatban.","id":"20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=735eeee7-c681-4606-905c-cf846b10fe33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0422a1-a8ba-405b-a605-1f8e4401f270","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Elkepeszto_24_oraja_volt_Nico_Hulkenbergnek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:05","title":"Elképesztő 24 órája volt Nico Hülkenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]