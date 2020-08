Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában ez elég volt arra, hogy nem várt magasságokba repítse a Nintendót.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány első szakaszában olyan sokan merültek el az Animal Crossing játék világában, hogy önmagában...","id":"20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15fe6bc1-7b6f-41cd-a382-9672d0a7624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7887a-3c94-4f42-aadf-ee5d5681a027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_nintendo_2020q2_profit_animal_crossing_new_horizons_switch_eladasok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:33","title":"Egészen elképesztő mértékben, 428%-kal ugrott meg a profit a Nintendónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává előlépő TikTok ihletett. A Reels végre széles körben is elérhetővé vált – az időzítés aligha véletlen.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői régóta dolgoztak már azon a funkción, melyet finoman szólva is az egyre komolyabb konkurenciává...","id":"20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a834f7a7-62b4-454f-9c92-8d3eb07c9d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd664de5-21f2-4a8f-af4d-76abcf53335d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_instagram_reels_rovid_videok_keszitese_tiktok_betiltasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:03","title":"Elindította az Instagram a lemásolt TikTokot, itt a Reels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik a hangszórókból.","shortLead":"Merdan Ghappar egy üres szobába bezárva, leláncolva ül, miközben kintről a kínai állami propaganda visszhangzik...","id":"20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee4b27a-b892-4d4d-ad0b-20bd4a82b23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c6083b-7899-4e61-8cb8-dbed296d06b1","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Meg_az_ujgur_modelleket_is_mostoha_korulmenyek_kozott_tartjak_Kinaban","timestamp":"2020. augusztus. 05. 14:37","title":"Kikerült a BBC-hez egy videó arról, hogyan raboskodik egy ujgur férfimodell a lágerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","shortLead":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","id":"20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5b699d-aac1-4a75-a2af-4f96a5e9aa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:05","title":"Rácz Zsófia jelezte, bármikor nagyon szívesen válaszol, majd elsétált, amikor az RTL kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Siófok, Balatonfüred és Hévíz volt a legnépszerűbb.\r

","shortLead":"Siófok, Balatonfüred és Hévíz volt a legnépszerűbb.\r

","id":"20200806_Szallas_foglalas_Balatonnal_foszezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=884777bc-f50e-4862-a440-5d978d6e6353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c490a8-306a-4c6a-96e5-3339b5554f4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200806_Szallas_foglalas_Balatonnal_foszezon","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:39","title":"Minden harmadik szállást a Balatonnál foglalták le a főszezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","shortLead":"Egy ember jutott be Magyarországra az ide tartó menekültek közül.","id":"20200806_hatarzar_roszke_kerites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f6189d-a838-44bd-b21c-75accd999cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce365fa5-3fc7-4719-9582-f83b6381eec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_hatarzar_roszke_kerites","timestamp":"2020. augusztus. 06. 12:02","title":"A föld alatt is megerősítik a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","shortLead":"Körülbelül egymillió, egy centiméternél nagyobb hulladék kering Föld körüli pályán. ","id":"20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8955c4bc-af80-480a-a31d-924334d662ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ff4e40-db24-4f4a-8dd8-f49c09399b45","keywords":null,"link":"/zhvg/20200806_Nappal_is_eszlelheto_a_Foldrol_az_urszemet","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:04","title":"Már nappal is észlelhető a Földről az űrszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. Kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.","shortLead":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet...","id":"20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc0305-6163-459e-8712-1b449ccfb99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:03","title":"Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]