[{"available":true,"c_guid":"bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b","c_author":"MTI/Reuters/DPA","category":"vilag","description":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","shortLead":"Áradásokat okozott az özönvízszerű esőzés - legalább öten, köztük egy csecsemő is meghaltak Évia szigetén.","id":"20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb27c109-e80f-4ae1-bb34-9ea927f3823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a504a5a-c9c3-4f24-9ac1-3bceb809b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Legalabb_oten_meghaltak_az_iteletido_miatt_Gorogorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:10","title":"Legalább öten meghaltak az ítéletidő miatt Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","shortLead":"A libanoni kormány még hétfőn benyújtotta lemondását a múlt heti robbanássorozat miatt.","id":"20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1becc4-ab3a-4d23-b004-7779ef53fa6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_libanon_kormany_robbanas_bejrut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:59","title":"A hatalmas robbanás miatt lemondott a libanoni kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel úgy láthatná a vele szemben állókat, mintha egész máshol lennének. Érdekes hatást kelthetne ez például egy otthoni baráti beszélgetésen.","shortLead":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel...","id":"20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91dada6-d532-4954-a8be-0eb68c248254","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:03","title":"Klasszikus filmtrükköt is tudni fog az Apple különleges szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és egy kard is van.","shortLead":"Háromezer éves tárgyakat talált a földben egy fémdetektoros kincskereső Skóciában. A leletek közt gyűrűk, csatok és...","id":"20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31579dc1-750b-47bc-b01e-84d2d10a16e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78304c36-5f72-48f8-bbff-e04041c59260","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_femdetektor_kincskereso_skocia","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:21","title":"Amatőr kincskereső bukkant \"országos jelentőségű\" tárgyakra Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon emberek számára, akik vérében már vannak a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek. ","shortLead":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon...","id":"20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71feef4-19d1-4f51-b341-f9b68af7ea18","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:43","title":"Orosz virológus kérdőjelezte meg az orosz Covid-vakcina biztonságosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos tesztidőszak következik. ","shortLead":"Parkolási korlátozások, visszaadott közterek: egy emberközpontúbb városrész kialakítása a cél. Három hónapos...","id":"20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32d301aa-838f-4665-ae96-3f4df86565de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587fd7e5-7f70-4a46-961d-1a8080a55487","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Ideiglenes_forgalmi_rendet_vezetnek_be_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:30","title":"Változik a közlekedés Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált minden bizonnyal csalással összehozott győzelméhez. Kísértetiesen emlékeztet a helyzet a kijevi Majdanra, de Oroszország helyzete sem ugyanaz, mint hat évvel ezelőtt.","shortLead":"Külföldi beavatkozást kiált a tüntetések miatt a belarusz diktátor, akinek Vlagyimir Putyin az elsők közt gratulált...","id":"20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31da943c-2ad9-4e85-97ad-dac27a3b6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c02c2-f37b-455a-b76d-45a7b53776e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_putyin_tuntetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:30","title":"Lukasenka szerint ünnep volt a fehérorosz választás. A végső ítéletet Putyin mondhatja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: tűzijáték, intelligencia, raktárbuli, Orwell Gyuri, TikTok.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31771d4a-ed25-479a-b368-13b4488e3d69","keywords":null,"link":"/360/20200809_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János belegondol a szabadság elvesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]