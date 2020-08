Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok készítettek. Putyin elnök szerint működik, mások nem így látják.","shortLead":"A Népszava magyar szakembereket kérdezett a világ első, és késznek mondott koronavírus-oltásáról, amelyet orosz tudósok...","id":"20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c72fa4-5cb6-440c-8995-ea12c6ada4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_orosz_vakcina_sputnik_v_vedooltas_koronavirus_falus_ferenc_tisztifoorvos","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:03","title":"Magyar szakértő az orosz vakcináról: Én nem adatnám be magamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Infografikával mutatja be az allergia és a COVID-19 tünetei közti különbséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"Infografikával mutatja be az allergia és a COVID-19 tünetei közti különbséget a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20200812_koronavirus_allergia_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c1a394-235f-4744-8717-d7e15db84490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adcaaeed-dbe8-44a0-9ce0-d1ada74a476c","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_koronavirus_allergia_nnk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:05","title":"Így ne keverjük össze az allergiát a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","shortLead":"A német gyártó sportszedánja új körrekordot ért el a Nürburgring Nordschleifén.","id":"20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e49b5cb-7fab-4d77-b549-2f5223c3db51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd8431-424b-4d70-a108-a0b52f043bc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200814_meg_be_sem_mutattak_de_mar_rekordidot_futott_az_uj_porsche_panamera","timestamp":"2020. augusztus. 14. 09:21","title":"Még be sem mutatták, de már rekordidőt futott az új Porsche Panamera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért cserébe vállaltakat. ","shortLead":"Bajáki Edét vélhetően azért vették őrizetbe, mert az egyik cégnél nem teljesítették a 7 milliárdos állami támogatásért...","id":"20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f74ae51-f81e-4642-bf82-94947e9b0c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a07129-1ffb-4949-a8e7-e1e4799e20dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_letartoztatas_NAV_milliardos_allami_tamogatas_bajaki","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:52","title":"Őrizetbe vette a NAV egy milliárdos állami támogatást szerző cégcsoport vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb nyertese.","shortLead":"Eddig Kambodzsa volt az EU szegény országok támogatására létrehozott vámmentességi programjának egyik legnagyobb...","id":"20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bc1270-4ba8-4c83-a97f-15a58079884c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29deacce-8b38-45e0-97cc-3e9f6f221f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Brusszel_kevesli_a_demokraciat_Magyarorszagon_is_dragulhatnak_a_kambodzsai_ruhak","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:48","title":"Brüsszel kevesli a demokráciát, drágulhatnak a kambodzsai ruhák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","shortLead":"Reggel 6-ra mindenki kint lesz, ígérte a fehérorosz belügyminiszter-helyettes.","id":"20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20f36f7-94f6-42ff-bc81-7c3de1356aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716c86d8-43b5-41b6-ab0b-0372841e1bef","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_feheroroszorszag_tuntetok_borton_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 14. 05:18","title":"Szabadon engedik a bebörtönzött fehérorosz tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","shortLead":"Egy főtt kukorica miatt lopták el egy turista táskáját.","id":"20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10713045-2439-4317-ae9c-e998b045fccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4454d0-12b0-4ed2-90c3-d8feef01e390","keywords":null,"link":"/elet/20200814_Taskatolvaj_medveket_fuleltek_le_a_Szent_Annatonal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:04","title":"Táskatolvaj medvéket füleltek le a Szent Anna-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]