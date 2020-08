Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","shortLead":"A nem embernek való hőmérsékleti értéket az amerikai meteorológiai szolgálat is hitelesnek minősítette.","id":"20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e766661c-486a-4315-aa84-72ae543af7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce3461f-fab8-470b-9ea5-d7aed7457642","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_halal_volgy_hohullam_kalifornia_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:38","title":"54,4 fokot mértek a hétvégén a kaliforniai Halál-völgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyjából kétezren skandálták Madridban, hogy a vírus nem is létezik, miközben Spanyolországban naponta több ezer fővel...","id":"20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4ccf2f-565c-433a-820f-01525d721eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c6471b-fe02-47bb-99c0-69beef9fd4cf","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_maszkviseles_vedooltas_tuntetes_madrid","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:56","title":"A maszkviselés és a védőoltások ellen tüntettek Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem figyelnek oda, pedig Fehéroroszország bátor népe utat mutat az Egyesült Államoknak is, hogy miként kell farkasszemet nézni a legrosszabbal és legyűrni azt. ","shortLead":"Timothy Snyder, a Yale Egyetem történésze sajnálatosnak tartja, hogy az amerikaiak mással vannak elfoglalva és nem...","id":"20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfbb422-69b2-4144-9aad-69649081b732","keywords":null,"link":"/360/20200817_Tortenesz_Trump_a_valasztas_ervenytelenitesere_keszul","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:21","title":"Történész: Trump a választás érvénytelenítésére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","shortLead":"A limitált szériás Vantage és DBS Superleggera első példányait a jövő év elején vehetik át a megrendelők.","id":"20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d86b2df-c664-4db4-9439-20b1f0581ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7a5fe2-f55c-451f-b573-68afeee6e01d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_ket_uj_aston_martin_erkezett_az_uj_james_bond_film_eloszelekent","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:59","title":"Két új Aston Martin érkezett az új James Bond-film előszeleként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","shortLead":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","id":"20200817_elios_szerbia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620396f3-9657-40f7-a57a-b7b357ae296d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_elios_szerbia","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:58","title":"Egy év alatt 10 szerb közvilágítási tendert nyertek Elios-közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel jár Schumacher rekordjához.","shortLead":"Közel jár Schumacher rekordjához.","id":"20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce988607-0e32-4c96-8e24-6883f65260a1","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Hamilton_rajtcel_gyozelmet_aratott","timestamp":"2020. augusztus. 16. 17:01","title":"Hamilton rajt-cél győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","shortLead":"A 61 éves kertész-karbantartó sportedzéseket és szakkört is tartott, de táborozni is ment a tanulókkal.\r

","id":"20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fcd1d3-b7b0-4782-9b43-42ae2c191013","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Molesztalas_ferfi_budapesti_iskola_borton","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:58","title":"Több gyereket is molesztált egy férfi egy budapesti iskolában, letöltendő börtönt kértek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]