[{"available":true,"c_guid":"d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17 millióról 8,5 millióra csökken.","shortLead":"A Berettyóújfalu környékén működő, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány állami támogatása 17...","id":"20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4098c69-78b6-420e-b602-fc4ac4ad89c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16433dc1-c913-4121-9cee-ec3e69f111bb","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Az_Igazgyongy_tamogatasat_is_lefelezi_az_EMMI","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:59","title":"Az Igazgyöngy támogatását is lefelezi az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek a gímbikaszezontól várták a járvány utáni talpra állást, most ennek is befellegzett, ha a kormány nem enged. Szerintük a vadászatok résztvevői kevesekkel érintkeznek.","shortLead":"Itt a szarvasbőgés ideje, de a határzárás miatt a tervezett vadászatok is elmaradnak. A vadászati cégek...","id":"20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee0541e-9a63-4231-bd0d-9db6885b0171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae71575-92db-408e-a389-699ddbb2e084","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Vadaszkamara_Engedjek_be_a_kulfoldi_vadaszokat","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:40","title":"Vadászkamara: Engedjék be a külföldi vadászokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","shortLead":"Viktor Jerofejev azzal finomítja jóslatát, hogy a két cár távozására azért még várni kell.","id":"20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c18fda10-7dbf-4303-8e9c-6caf9423a37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d65fb51-b86a-45c1-969b-f5ed0274fe10","keywords":null,"link":"/360/20200831_Belaruszban_van_remeny_Oroszorszagban_a_vilagon_semmi","timestamp":"2020. augusztus. 31. 15:00","title":"Világhírű orosz író: előbb-utóbb Lukasenkára és Putyinra is bukás vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","shortLead":"Az illegális migráció a vizeket sem kíméli.","id":"20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e856afb1-c60d-4e9d-8c21-61cdf6779a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c6850-d8e1-4275-b88e-c6215dac14f6","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Krokodilt_lattak_egy_nemet_folyoban_tilos_furodni","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:45","title":"Krokodilt láttak egy német folyóban, tilos fürödni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","shortLead":"Ahogy egy tehén is lehet fehér, fekete, tarka, úgy diktatúrából is többféle van – véli a rendező, forgatókönyvíró.



","id":"20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3801c2b-eec1-4fd5-9bbd-1afd8f38e361","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Zelki_Janos_a_Szinmuveszetirol_Ahol_ilyesmi_az_orszag_egyeduralkodo_vezetojenek_utasitasara_megtortenhet_diktaturanak_nevezik","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:31","title":"Zelki János a Színművészetiről: „Ahol ilyesmi az ország egyeduralkodó vezetőjének utasítására megtörténhet, diktatúrának nevezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba mérgezéssel.","shortLead":"Kétszáz ember vett részt egy illegális buliban a norvég fővárosban, többtucatnyian kerültek közülük kórházba...","id":"20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9013974-9800-48b0-bedf-6ad17b7179e3","keywords":null,"link":"/elet/20200831_oslo_mergezes_bunker_buli","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:01","title":"Szén-monoxid-mérgezéssel kerültek huszonöten kórházba egy illegális bunkerbuli után Oslóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]