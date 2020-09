Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre egyszerre három eszköz is tehető, és ezek vezeték nélkül tölthetők.","shortLead":"Több új eszközt is bemutatott a Samsung a virtuális Life Unstoppable eseményén. Egy olyan töltőt is láthattunk, amelyre...","id":"20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=296556fa-dc72-411e-855a-b2ed749ebb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22deb126-3da7-4f8b-ab86-c1034a2277b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_samsung_wireless_charger_trio_vezetek_nelkuli_toltopad","timestamp":"2020. szeptember. 06. 10:03","title":"Három eszközt tölthet egyszerre vezeték nélkül a Samsung újdonságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20200906_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2142b2d3-026b-4a6b-9a18-dd079381b0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:08","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem a Gandhi család tagja. A példa nélküli lázadás jelzi az indiai liberális baloldal súlyos válságát is.","shortLead":"Az Indiát évtizedeken át irányító, balközép Kongresszus Pártot hosszú idő után először vezetheti olyan valaki, aki nem...","id":"202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6affbd08-219d-4479-a67f-5850eaa5f4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a134504-d1bc-450f-aeb6-bc7f147b251f","keywords":null,"link":"/360/202036__indiai_baloldal__eltunoben__gandhik_kora__a_nev_kotelez","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:00","title":"Az indiai baloldalt partvonalra szorította a hindu nacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos egyszer használatos műanyag terméktől. Egyre ismertebbek és népszerűbbek az ehető tányérok, poharak és evőeszközök, amelyeket elfogyaszthatunk, vagy komposztálhatunk. Van, aki szerint ez mentheti meg a világot a műanyaghulladéktól, mások szerint viszont ez távolról sincs így.","shortLead":"Soha nem esett még annyi szó a csomagolásról, mint mostanában, 2021 januárjától pedig búcsút kell vennünk számos...","id":"20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66057235-1655-486e-a436-152d0ccd3ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd29343-d8e3-4453-a5d3-3f5519e804ab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200905_csomagolas_egyszer_hasznalatos_muanyag_komposztalas_evoeszkoz","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:00","title":"Mit szólna ahhoz, ha a leves után a tányért is meg kellene ennie?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","shortLead":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","id":"20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ef36d-a951-4eb0-99ac-10eed2f5d1a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:07","title":"Karambol miatt lezárták az 5-ös utat Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dühében ütötte el a labdát.","shortLead":"Dühében ütötte el a labdát.","id":"20200907_Djokovic_kizaras_us_open","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a52c3be-f2cd-4a88-bc27-54c5228f70e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a78de8-350f-4c09-92fc-57da4812d6ff","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Djokovic_kizaras_us_open","timestamp":"2020. szeptember. 07. 05:31","title":"Djokovicot kizárták, mert torkon találta az egyik vonalbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak...","id":"20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca84532-c15e-4d78-b46b-a7fb106a6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:30","title":"Palotás János: \"Ismerek jó pár NER-vállalkozót, de tanácsot soha nem adok nekik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]