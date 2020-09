Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyeztetések kezdődnek az alapkutatások támogatási rendszerének finomhangolásáról – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.","shortLead":"Egyeztetések kezdődnek az alapkutatások támogatási rendszerének finomhangolásáról – közölte az Innovációs és...","id":"20200919_Palkovicsek_finomhangolnak_az_alapkutatasok_finanszirozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b2563e-9a2a-4be9-8f93-849945bc533a","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Palkovicsek_finomhangolnak_az_alapkutatasok_finanszirozasat","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:52","title":"Palkovicsék „finomhangolnák” az alapkutatások finanszírozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab89502-04f7-47f3-9edd-6a9578155093","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb intézkedéseket jelentett be a kormányfő a koronavírus elleni küzdelem jegyében, bár sokan kételkednek, hogy ez a jó irány. 