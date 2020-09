Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Fradi már két góllal is vezetett Norvégiában, de a Molde fél óra alatt fordított a második félidőben. A Ferencváros így örülhet a döntetlennek, kedvezőbb helyzetből várja a budapesti visszavágót.\r

