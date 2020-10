Videó: A Hubble megörökítette a Napnál 5 milliárdszor fényesebb, óriási szupernóva-robbanást

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért a gyártó nem mond le a modellről, sőt tovább fejleszti, illetve szépítgeti.","shortLead":"Bár a klasszikus Motorola Razr telefon felújított, összehajtható változata nem hozta meg az elvárt sikert, azért...","id":"20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99427db3-d181-4dfe-919f-b6bad8b776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddba5b7-8591-4f4e-a015-1e40d06a04c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_motorola_razr_5g_montblanc_egyuttmukodes_specialis_kiadas","timestamp":"2020. október. 04. 15:03","title":"Luxussebességbe kapcsol új mobiljával a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","shortLead":"Tao mindkét szemére megvakult, de 17 hetes segítőjének köszönhetően majdnem teljes életet tud élni.","id":"20201003_tao_golden_retriever_vak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9130ca9-cf3b-4272-af38-1e159305d622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36858b8-0fb4-4fc6-81a3-47b0cc8b32ad","keywords":null,"link":"/elet/20201003_tao_golden_retriever_vak","timestamp":"2020. október. 03. 13:36","title":"Saját vakvezetőkutyát kapott a látássérült golden retriever","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Folytatódik a kényes ügy.","shortLead":"Folytatódik a kényes ügy.","id":"20201004_Mar_az_onkormanyzat_is_vizsgalodik_Rakay_Philip_lakascsereje_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f087ed-a399-4ab6-8c0d-e6d4464a879b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201004_Mar_az_onkormanyzat_is_vizsgalodik_Rakay_Philip_lakascsereje_miatt","timestamp":"2020. október. 04. 10:30","title":"Már az önkormányzat is vizsgálódik Rákay Philip lakáscseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta a WebKincstár szolgáltatás ügyfeleit. Később az üzenetet módosították, a karbantartás e szerint október 5-e reggelig tart.","shortLead":"Október 4-én délelőtt még mindig a papíron október 3-a hajnalig tartó karbantartásra figyelmeztető üzenet fogadta...","id":"20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f089a0d6-0bbf-4397-b4ff-638412e59112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3746d5-c708-424f-8282-44141c6515aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Valami_nem_stimmel_az_allamkincstar_egyik_szolgaltatasanal","timestamp":"2020. október. 04. 11:53","title":"Valami nem stimmel az államkincstár egyik szolgáltatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","shortLead":"Összesen 34 napon mértek \"extrém meleget\" - közölte a Santiago de Chile-i Egyetem.","id":"20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1beac4e3-5881-4f48-af8f-b3174359942c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_Harom_evtizede_nem_volt_olyan_meleg_az_Antarktiszon_mint_iden","timestamp":"2020. október. 04. 12:10","title":"Három évtizede nem volt olyan meleg az Antarktiszon, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek. Az ügyészség letöltendő fegyházbüntetést kért a bűnszervezet vezetőire.","shortLead":"Az ügyészség szerint több mint 6 milliárdos kárt okozott Piero Pini olasz húsmágnás és társai a magyar költségvetésnek...","id":"20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b345b560-2256-4e47-9491-6a012b293005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c2dce-92db-4670-84ff-53badadc81be","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_vademeles_olasz_husmagnas_fegyhaz","timestamp":"2020. október. 05. 10:39","title":"Vádat emeltek az olasz húsmágnással és a társaival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]