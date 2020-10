Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","shortLead":"A felcsúti üzletember ki is vette a busás nyereséget osztalékként a másfél éve megvásárolt kft.-ből.","id":"20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d50cd0f-87ae-438c-8bd6-633a93edae2c","keywords":null,"link":"/kkv/20201012_duna_center_therm_kft_paks_meszaros_lorinc_osztalek_nyereseg","timestamp":"2020. október. 12. 16:06","title":"Százmilliókat fialt Mészároséknak a paksi távfűtéses cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint a jelenlegi magyar tesztelési gyakorlat egész egyszerűen alkalmatlan arra, hogy a járványgócokat felkutassák.","shortLead":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Szakemberek szerint...","id":"20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe92881-a830-46cc-aeea-511d4ed3b8e1","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyorsteszt_jarvany_koronavirus_PCR_teszteles","timestamp":"2020. október. 13. 06:30","title":"Gyors PCR-tesztektől még nem lesz könnyebb a járványt kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Dömdödöm, bagoly, tranzit, rosszkedv, vakcinaháború. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e446984-3185-4347-895c-09e8c362f337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacd4e54-66eb-4317-bc8e-5f7ac8f5967f","keywords":null,"link":"/360/20201011_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. október. 11. 20:40","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos hétköznapi fasizmust lát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat, a szélsőjobb színeiben induló Heinz-Christian Strache volt alkancellár új pártja pedig nem lépte át az ötszázalékos küszöböt.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a szociáldemokraták nyerték meg a vasárnap tartott bécsi önkormányzati választásokat...","id":"20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=452076d2-6c1d-4e83-9ba3-947441291b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede2f20e-f57e-4836-b81b-47f0fe0ea5cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_A_szocialdemokratak_gyozhettek_a_becsi_valasztasokon_a_szelsojobb_leszerepelt","timestamp":"2020. október. 11. 21:28","title":"A szociáldemokraták győzhettek a bécsi választásokon, a szélsőjobb leszerepelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába tudjanak rúgni a piacon.","shortLead":"Már készül a lista, aki rákerült, arra szigorúbb szabályozás vonatkozik. A cél, hogy a kisebb cégek könnyebben labdába...","id":"20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4afd5b9f-9fd3-46f9-8198-d5bb88439407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921f0152-446f-4ce3-b383-ae15a81088d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_europai_unio_lista_apple_amazon_facebook_google","timestamp":"2020. október. 12. 14:10","title":"Financial Times: Listával kényszeríti az EU etikus viselkedésre a legnagyobb techcégeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden nap így lesz. ","shortLead":"A hallgatók úgy tudják, reggel 7-kor kapcsolják majd vissza az estére lekapcsolt internetet, és ez mától kezdve minden...","id":"20201013_SZFE_epulet_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd8c0f0d-22f2-470c-8720-d34fb7f0fa38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580987e7-3a85-4eea-802d-0b195115564b","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_SZFE_epulet_internet","timestamp":"2020. október. 13. 18:45","title":"Elment az internet az SZFE épületeiben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás miatt vizsgálja az ügyet és egy új feljelentés is született.","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött Polt Péternél, hogy nyomoznak-e a botrányos bicikliút ügyében. A rendőrség természetkárosítás...","id":"20201013_tat_kerekparut_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7c6859e-0527-42bd-822f-646c6c4f5a6e","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_tat_kerekparut_nyomozas","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Nyomoz a rendőrség a 166 milliós táti kerékpárút miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","shortLead":"A szervezet szerint \"úgy tűnik, az oktatásban dolgozók feláldozhatók.\"","id":"20201013_psz_koronavirus_tanitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd5633-c3ed-489e-ad60-08545fa3333c","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_psz_koronavirus_tanitas","timestamp":"2020. október. 13. 19:20","title":"Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]