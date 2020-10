Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","shortLead":"Kisebb földrengést észleltek Miskolc környékén hétfőn.","id":"20201019_foldrenges_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4b082-c611-41c7-94cd-c5556e787603","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_foldrenges_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 13:36","title":"Érezhetően rengett a föld hétfőn Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","shortLead":"Kíméletlenül érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma egy venetói idősotthonba.","id":"20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01456fb5-c386-468e-bab9-e04ac8e1167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309666ff-0a39-4d6c-baab-ba9ba8118c34","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_olaszorszag_idosotthon_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. október. 20. 13:27","title":"A lakók 70 százaléka koronavírusos lett egy olasz idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz munkaszervezést – így szól ennek az egy fokkal finomabb változata. De tényleg baj van-e a hétfőkkel?","shortLead":"Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a munkádat – hangzik a Facebook-bölcsesség. Nem a hétfőt gyűlölöd, hanem a rossz...","id":"20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d924e7b-2dbd-4058-8b1c-4c8a26f1eb0c","keywords":null,"link":"/360/20201021_egy_masik_kozgazdasag_hetfo_napok_munkanap_munka","timestamp":"2020. október. 21. 07:00","title":"Hogyhogy hétfő délelőtt dolgozunk a leghatékonyabban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt. ","shortLead":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak...","id":"20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e736d0-5172-4032-9756-f81e445c5543","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","timestamp":"2020. október. 19. 08:05","title":"Alföldi Róbert, Hernádi Judit és Mácsai Pál is támogatta az SZFE-t az ITM előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A McLaren Elvának nemcsak szélvédője, hanem teteje sincs, V8-as biturbó motorja pedig nem szenved erőhiányban.","id":"20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f363-e3e6-425e-98e2-61d62c009d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4638ab-385c-4728-bce3-3d07f81a72f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_67_masodperc_alatt_gyorsul_0rol_200ra_a_szelvedo_nelkuli_utcai_mclaren_elva","timestamp":"2020. október. 19. 11:21","title":"6,7 másodperc alatt gyorsul 0-ról 200-ra a szélvédő nélküli utcai McLaren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és november elején hétvégén végzik, 6000 helyszínen, antigén gyorsteszttel. Még a hadsereget is mozgósították.","shortLead":"Ezzel motiválja tesztelésre a szlovák kormány az ötmillió állampolgárt. Az országos koronavírustesztet október végén és...","id":"20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb8c823-7b44-4cb6-a9eb-ec5baf45dc78","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_szlovakia_orszagos_teszteles_onkentes_lesz","timestamp":"2020. október. 20. 19:36","title":"Tíz napra karanténba küldik, aki nem vesz részt az önkéntes koronavírusteszten Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","shortLead":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","id":"20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1190f18f-f5be-4aba-a9e5-3644bbafc1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","timestamp":"2020. október. 20. 21:56","title":"A legmagasabb koronavírus-készültséget vezették be Manchesterben és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli logisztikába. Megnéztük, hogy járhat kéz a kézben az energiahatékonyság, a környezetvédelem és a költségcsökkentés a raktárakban.\r

\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy nem egy targonca fogja megmenteni a Földet, de mindenesetre forradalmi újdonságot hoz az üzemen belüli...","id":"jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee586c-218b-4e10-bf02-9ea2c6154d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de77032-f342-4f62-814b-0fa3f142a01e","keywords":null,"link":"/brandchannel/jungheinrich_20201020_Gazdasagos_kornyezetvedelem_raktar_targonca","timestamp":"2020. október. 20. 07:30","title":"Gazdaságos környezetvédelem: így is lehet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"}]