[{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","shortLead":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","id":"20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd03e8f5-cb50-4b68-bd8d-ee68b6dc5f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. október. 24. 18:30","title":"Trump „egy Trump nevű ürgére” szavazott az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett csúcstalálkozón egy kiszivárgott beszámoló szerint.","shortLead":"Annak ellenére, hogy szinte senki nem mellette állt, szinte falig vitte a vitát az október közepén rendezett...","id":"20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66cc2773-88de-482a-a836-b8e0869f8d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Orban_viktor_csucstalalkozo_gender","timestamp":"2020. október. 26. 07:24","title":"Orbán háromnegyed óráig vitatkozott a gender szóról Európa vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés, ezeket számolták-e hozzá a PCR-tesztekhez.","shortLead":"Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy az antigén alapú gyorstesztek növelik majd a tesztkapacitást. Kérdés...","id":"20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a207d4-d062-493f-b41f-50a8e87acff6","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_mintavetelt_koronavirusteszt_Magyarorszagon_rekord","timestamp":"2020. október. 25. 10:34","title":"Soha nem végeztek még ennyi mintavételt Magyarországon, de nem tudni, milyen teszteket vetettek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","shortLead":"Jövőre Budapest ad otthont az olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságnak.","id":"20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b5b169-1ed1-4a84-8e09-ab3f6e70772f","keywords":null,"link":"/sport/20201025_Budapesten_rendezik_a_2021es_cselgancsvilagbajnoksagot","timestamp":"2020. október. 25. 18:14","title":"Budapesten rendezik a 2021-es cselgáncs-világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e137272-a8e2-417c-a97f-c713a72e2a64","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Egymás után bukkannak fel a városaikat, tavaikat, területeiket megvédeni kész, párt- és világnézeti határokon átívelő civil csoportok, lassan már egyfajta hálózatot alkotnak. ","shortLead":"Egymás után bukkannak fel a városaikat, tavaikat, területeiket megvédeni kész, párt- és világnézeti határokon átívelő...","id":"202043__civil_szervezetek__kornyezetvedok__szolidaritas__helyi_erok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e137272-a8e2-417c-a97f-c713a72e2a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec10fab-d192-4375-84f7-77f26a431ddf","keywords":null,"link":"/360/202043__civil_szervezetek__kornyezetvedok__szolidaritas__helyi_erok","timestamp":"2020. október. 26. 07:00","title":"Sorosozhatnak annak, akitől elveszik a tóparti sétányát vagy a strandját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","shortLead":"Túl sok napsütésre egész héten nem kell számítani, de a hőmérséklet kellemes marad.","id":"20201026_idojaras_20fok_oktober","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e21720-f611-4c75-bc89-7ecaac7618fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039669f2-007a-4e2b-a2a9-0d19c9259804","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_idojaras_20fok_oktober","timestamp":"2020. október. 26. 06:21","title":"20 fok is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3832e62e-8b07-4872-9313-2ee1b8b706a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerek súlyos bélbetegséggel küzd, édesanyja szerint ezért nem tud bejárni a hódmezővásárhelyi iskolába. ","shortLead":"A gyerek súlyos bélbetegséggel küzd, édesanyja szerint ezért nem tud bejárni a hódmezővásárhelyi iskolába. ","id":"20201025_martelyi_kisfiu_iskola_hodmezovasarhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3832e62e-8b07-4872-9313-2ee1b8b706a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b408a392-2e15-4f5a-a107-ea0d3d4aeec4","keywords":null,"link":"/elet/20201025_martelyi_kisfiu_iskola_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 25. 21:32","title":"Bezárt az iskola, otthon tanul a 10 éves, beteg mártélyi kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki az RTL Klub híradójából. ","shortLead":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki...","id":"20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec110d4-9c92-427e-b52e-0c2abc87b774","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. október. 25. 19:10","title":"Az elefántpapa visszatért családjához, Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]