[{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","shortLead":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","id":"20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9fd-d77f-449a-aa44-b1a2d28e1152","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. november. 14. 18:46","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160f91c-2c06-43ab-a9ed-c3893d22f1b2","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt Kelet-Jeruzsálemben - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű hírportál. Az új telep palesztinok által lakott területeket vágna el egymástól.","shortLead":"Az izraeli földhivatal pályázatot hirdetett vasárnap több mint 1200 új lakás felépítésére az 1967-ben elfoglalt...","id":"20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392e637c-14ed-451f-ada1-0d98e57973b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa8379c-1f75-4dd6-9ddc-6aeaa2b769ba","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tobb_mint_1200_uj_lakas_felepitesere_hirdettek_palyazatot_KeletJeruzsalemben","timestamp":"2020. november. 15. 20:26","title":"Több mint 1200 új lakás felépítésére hirdettek pályázatot Kelet-Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt a kiberbűnözők akciója. Európai központokat is támadtak.","shortLead":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87725a0f-4e84-4ebd-bce8-3146a8d636a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","timestamp":"2020. november. 16. 08:33","title":"Vakcinakutatókat támadtak meg szerte a világban orosz és észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év még kemény lesz az eddigi legbiztatóbb koronavírus-védőoltás egyik atyja szerint.","shortLead":"Az idei év még kemény lesz az eddigi legbiztatóbb koronavírus-védőoltás egyik atyja szerint.","id":"20201115_Sahin_Jovo_telre_visszaall_a_normalis_elet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22120017-7578-40cb-a3ed-98ab5f6be307","keywords":null,"link":"/tudomany/20201115_Sahin_Jovo_telre_visszaall_a_normalis_elet","timestamp":"2020. november. 15. 14:51","title":"Sahin: Jövő télre visszaáll a normális élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az országban mindenhol jelen lehet a vírus - mondta az országos tisztifőorvos vasárnap.","shortLead":"A magyarországi települések 85 százalékában találtak koronavírussal fertőzött személyt, ami a gyakorlatban azt jelenti...","id":"20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aabf89c-47fc-42be-a37e-9e97a7f35d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b70d5-f278-4bfb-9f70-1e12d678edcf","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Tisztifoorvos_gyakorlatilag_minden_telepulesen_jelen_lehet_a_koronavirus","timestamp":"2020. november. 15. 14:34","title":"Tisztifőorvos: gyakorlatilag minden településen jelen lehet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első hullámnál szinte azonnal léptek a szolgáltatók. Ez most elmaradt.","id":"20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adab2b4-71aa-403e-9250-e18c439ceed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_energiaszolgaltatok_kozmuvek_nkm_eon_elmu_emasz_aramszolgaltato_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. november. 16. 09:28","title":"Úgy tűnik, a veszélyhelyzet ellenére sem függesztik fel a kikapcsolásokat az energiaszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó eddigi legnagyobb akkumulátora kerül.","shortLead":"Minden eddiginél tovább bírja egy feltöltéssel: a Moto G9 Power elnevezésű, amúgy középkategóriás telefonba a gyártó...","id":"20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=238589d2-ec71-4652-b607-2253f36fbb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ffc407-1202-447e-8dfe-8f0e7bf22c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20201114_motorola_g9_power_5g_telefon","timestamp":"2020. november. 14. 12:03","title":"Történetének eddigi legnagyobb akkuját rakta új telefonjába a Motorola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]