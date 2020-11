Az Asus kínálatában szép számmal találhatunk elérhető árú, illetve középkategóriás termékeket is, jelen tesztalanyunkat viszont nem ilyen fából faragták. Elég annyit tudni róla, hogy csak a processzora listaáron közel 130 ezer forintba kerül, és máris sejthetjük, hogy ez a notebook melyik kategóriából való.

A ZenBook Flip S UX371 messze nem a spórolásról szól, hanem sokkal inkább a prémium dizájnról, az alakváltó kompakt kialakításról, illetve a csúcskategóriás hardverről. Jövünk a részletekkel.

© László Ferenc

Gyémántmetszés

A Jade-fekete színű ultrabook fedlapját az oldalra tolt Asus logó körül kirajzolódó köralakú szálcsiszolás ékesíti, ezentúl pedig még gyémántmetszett vörösréz díszítéseket is felfedezhetünk az oldalsó éleken. A Red Dot 2020 díjat bezsebelt külsőre nem sok panaszunk lehet, minden porcikájából árad a prémiumság.

Az alumínium készülékház 30,5x21,1x1,4 centiméter méretű, melyhez 1,2 kilogrammos tömeg társul. A gyakorlatban ez annyit tesz, hogy a ZenBook Flip S-t bármikor könnyen a hónunk alá csaphatjuk, vagy akár egy kisebb méretű táskába is becsúsztathatjuk.

© László Ferenc

Bal oldalt egy normál méretű HDMI-portra lehetünk figyelmesek, melyek egy működésjelző LED, illetve két Thunderbolt 4-képes USB-C csatlakozó aljzat társaságát élvezik. Utóbbiak egyrészt szupergyorsak, másrészt segítségükkel külön egyedi csatlakozóaljzat nélkül tölthető az akkumulátor.

Az ellentétes oldalra egy 3.2-es szabványú USB-A aljzat és a bekapcsológomb került. Nincs memóriakártya-olvasó, jack dugalj és Ethernet-port, viszont alapáron jár egy USB-C/3,5 mm adapter, kiegészítőként pedig USB-A/LAN átalakítót is vásárolhatunk. Optikai meghajtó nincs, és emiatt manapság talán már senki sem ejt könnycseppeket.

© László Ferenc

Nyissuk fel!

Belül egy teljes méretű, háttérvilágításos billentyűzetet találunk, melynek gombjai egy picit túl közel helyezkednek el egymáshoz, de a rendelkezésre álló szűkös hellyel csak így tudott gazdálkodni a gyártó. Alatta egy 13x6,5 centiméteres touchpad teljesít szolgálatot, mely a jobb felső sarokban lévő gomb megnyomásával virtuális numerikus billentyűzetté varázsolható. A fényerő két fokozatban állítható és a jobb felső sarokból indított seprő mozdulattal bármikor azonnal elindítható a számológép alkalmazás.

A gépelés alapvetően kényelmesnek mondható, ha pedig 135 foknál nagyobb szögben nyitjuk szét a gépet, akkor picit még kényelmesebb lesz. Ez annak köszönhető, hogy a dupla zsanéros megoldás ilyenkor egy kicsit elemeli az asztaltól és megdönti a notebook alját, ami egyébként a hűtés hatékonyságán is javít. A kijelzőt tartalmazó rész bármilyen szögbe állítható, semmi akadálya a sátor-, vagy akár a teljesen átfordított tablet üzemmódnak. A nyitómechanizmus stabilnak tűnik, a gyártó 20 ezer nyitás/csukásra méretezte a rendszert.

© László Ferenc

© László Ferenc

A 13,3 colos képátlójú kijelző mellett 4,8 milliméteres, felette 8,9 milliméteres, alatta pedig 25 milliméteres káva található. Az OLED technológiának köszönhetően végtelen kontrasztarányt, hatalmas betekintési szögeket és színekben maximálisan gazdag képmegjelenítést kapunk, amit HDR technológia fejel meg.

A 4K felbontás miatt a pixelsűrűség eléri a 331 ppi-t, vagyis az egyes képpontokat maximum nagyítóval lehet látni. Ez már az okostelefon-kijelzők szintje, de mivel egy notebook panelt általában távolabbról nézünk, ekkora képátlón nincs igazán értelme a 4K-nak. Arról nem is beszélve, hogy a fogyasztást is megnöveli a hatalmas felbontás. Jó dolog, hogy Full HD kijelzővel is rendelhető a készülék, ekkor viszont OLED helyett be kell érjük IPS LCD technológiával.

A képernyő érintésérzékeny kivitelű, több mint 4 ezer különböző nyomásszintet képes érzékelni és a külön megvásárolható Asus Pent, ily módon pedig a kézzel történő írást és rajzolgatást is támogatja.

© László Ferenc

Belső értékek

Az Asus az első között kezdte az Intel teljesen új Tiger Lake architektúrájú processzorainak alkalmazását, és ilyen chip került a ZenBook Flip S-be is. A tizenegyedik generációs i7-es processzor négy maggal, illetve 2,8-4,7 GHz-es órajellel rendelkezik, és minden körülmények mellett fürge működést tesz lehetővé. Az Intel jó irányban halad a Tiger Lake-kel, de azért az AMD-féle Ryzen 5 még mindig gyorsabb egy kicsit.

Az integrált Iris Xe grafikusgyorsító jelentősen gyorsabb az elődjénél és néhány régebbi dedikált GPU-t már képes maga mögé utasítani, de továbbra sem igazán játékra való. Ha mégis játékra kerül sor, akkor érdemes Full HD-ra csökkenteni a felbontást és közepesre, vagy annál lejjebb butítani a grafikát.

© László Ferenc

A Windows 10 Pro operációs rendszer kiválóan elmuzsikál a 16 GB RAM-mal, a felsőkategóriás SSD pedig villámgyors rendszer-, illetve alkalmazás-indítást tesz lehetővé. Tesztjeink során jelentős melegedést nem tapasztaltunk, a hűtőrendszer pedig még teljes terhelés mellett is kifejezetten halknak mondható. A sztereó Harman Kardon hangrendszer a vártnál jobban szól, bár hangerőből és basszusból egy kicsit többet is el tudnánk viselni. A wifi 6 szupergyors és természetesen Bluetooth 5.0 támogatást is kapunk.

Az akkumulátor kapacitása nőtt az elődökhöz képest, a négycellás lítium-polimer telep immár 67 Wh-s. A megnövelt kapacitásra azonban szükség is van, mert ahogy azt már jeleztük, a 4K OLED kijelző az átlagnál többet fogyaszt. A gyártó ugyan 15 órás üzemidőt kommunikál, azt azonban a Full HD verzióra kell érteni, csúcstechnikás tesztalanyunk maximum 7-8 órára képes a gyakorlatban. A gyári töltő szerencsére 65 W-os, és kevesebb mint 50 perc alatt 0-ról 60 százalékra tölti a megfáradt aksit.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : általánosan kiváló minőség, gyors és halk működés, gyönyörű érintőkijelző, több üzemmódos használhatóság. –: a 4K felbontás felesleges, a kijelző sokat fogyaszt, magas ár.

A ZenBook Flip S UX371 büszkén viseli magán az Intel új Evo matricáját, ami önmagában garanciát kell jelentsen a remek sebességre és korrekt felszereltségre. És az Asus újdonsága a gyakorlatban is bebizonyította, hogy "személyében" egy prémium kategóriás kiváló ultrabookhoz van szerencsénk.

A prémium életérzést persze nem adják ingyen. Sőt. Egy i5 processzoros, 8 GB RAM-os, 512 GB SSD-s OLED kijelzős ZenBook Flip S-ért mintegy 450 ezer forintot kérnek el a hazai kereskedők. A tesztelt fullextrás kivitel magyar árát egyelőre nem ismerjük, mindenesetre külföldi információk alapján nagyságrendileg 900 ezer forintos árra tippelünk.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.