Elkészült a világ legnagyobb processzora, 400 000 mag dolgozik benne

[{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra. Az újfajta kriptovalutával nem csak a közösségi oldalon lehetne vásárolni.","shortLead":"Ha a svájci szabályozó áldását adja rá, úgy akár a jövő elején forgalomba kerülhet a Facebook digitális pénze, a Libra...","id":"20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b448e70-7305-4c67-a620-dd9db3811602","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_facebook_libra_megjelenes_digitalis_penz_kriptovaluta","timestamp":"2020. november. 30. 10:33","title":"Nagy dobásra készül a Facebook 2021-ben: jön a saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1909ebe6-881e-4017-84e3-8fb133e2fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Modernebb Bubit, új appot, könnyebb bringákat ígér a BKK.","shortLead":"Modernebb Bubit, új appot, könnyebb bringákat ígér a BKK.","id":"20201128_Vasarnap_meg_hasznalhatja_a_Bubit_utana_jo_darabig_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1909ebe6-881e-4017-84e3-8fb133e2fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82ea2b6-99e0-4fbf-bbf8-f39483922c7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Vasarnap_meg_hasznalhatja_a_Bubit_utana_jo_darabig_nem","timestamp":"2020. november. 28. 18:56","title":"Vasárnap éjjel leáll a Bubi, de tavasszal 1200 új bringa érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt újabb buszpályaudvarokon.","shortLead":"A Volánbusz a személyes érintkezések számának csökkentésével magyarázza, hogy miért vezet be kötelező jegyelővételt...","id":"20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf000c2-0c47-4ab5-b388-33fd8d9c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3377cee8-de9b-4220-af60-7714c024518c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_A_Volanbusz_huszonnegy_varosban_vezet_be_kotelezo_jegyelovetelt","timestamp":"2020. november. 28. 17:33","title":"A Volánbusz huszonnégy városban vezet be kötelező jegyelővételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később csődbe is mehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később...","id":"20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15261e06-7801-46fc-b1d4-25a663725ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","timestamp":"2020. november. 30. 10:50","title":"Karácsony: A saját testemmel fogom megvédeni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4891627-cd03-4c93-b4e8-64de51e01a3f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legmodernebb technológiák, amelyek bevenni készülnek a mozikat, az osztálytermek felé is elindultak – épp a legjobbkor. A konvergáló technológia rengeteg új megoldást kínál a minőség és a mennyiség jelentette kihívásokra.","shortLead":"A legmodernebb technológiák, amelyek bevenni készülnek a mozikat, az osztálytermek felé is elindultak – épp...","id":"20201129_Hogyan_fog_kinezni_az_oktatas_2030ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4891627-cd03-4c93-b4e8-64de51e01a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0650e65c-d472-471c-8f4d-a3826784c957","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201129_Hogyan_fog_kinezni_az_oktatas_2030ban","timestamp":"2020. november. 29. 19:15","title":"Hogyan fog kinézni az oktatás 2030-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban zuhant a forgalom.","shortLead":"Növekedni tudott a kiskereskedelmi forgalom november első felében, még úgy is, hogy a lezárások miatt sok bolttípusban...","id":"20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=065096a7-d28a-41d2-ac29-414b58198fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36a9bc-7bce-4c23-bca0-49b5c5ba5927","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_kereskedelem_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. november. 28. 14:32","title":"Hatalmasat nőtt a gyógyszertárak forgalma november elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség. A meggondolatlanul felvásárolt berendezéspark nagy része raktárakban, logisztikai központokban várja, hogy továbbadják vagy -értékesítsék. ","shortLead":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség...","id":"20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d3cdc-dc24-4a3a-a531-5ba4b9accfad","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 11:05","title":"Ezer lélegeztetőgép sem került ki a kórházakba a beszerzett 17 ezerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot. A program ellen továbbra sincs kifogásuk, csak Demeter Szilárd ellen.","shortLead":"Az önkormányzat eddig évi egymillió forinttal támogatta a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Mesemúzeumot...","id":"20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc442f82-7f08-4038-9a1b-7490e9ea4200","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_I_kerulet_Petofi_Irodalmi_Muzeum_Demeter_Szilard","timestamp":"2020. november. 30. 09:14","title":"Az I. kerület szerződést bont a Demeter Szilárd vezette PIM-mel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]