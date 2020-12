Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni – derül ki egy most felfedezett szabadalmi tervből.

Az elmúlt években jó néhány megoldást láthattunk arra, miként próbálják meg "eltüntetni" a szelfikamerákat a telefongyártók. Így jött létre a kameralyukas megoldás, a pop-up modul, vagy az Asus ötlete, hogy legyen visszafordítható a hátlapi kamera. És persze ne feledkezzünk meg a küszöbön álló újdonságról, a kijelző alá rejtett egységről sem.

A fentiekből is látni, hogy a gyártóknak igen nagy a képzelőerejük, az Oppo azonban még ezzel együtt is képes volt újat mutatni. A 91Mobiles szúrta ki a kínai vállalat azon szabadalmi tervét, ami szerint a hátlapi modult egész egyszerűen ki lehetne venni a telefonból. Mindezt azért, hogy aztán azt kézbe véve készítsük el a szelfinket.

A szabadalmi terv szerint az egység USB-C portot is kapna, de képes lenne NFC-n, wifin és Bluetooth-on keresztül is kommunikálni. Természetesen saját lítium-ion akkumulátorral is ellátnák, hogy használni lehessen. Hogy a cég külön modulokat is gyártana-e, hogy később egy jobbra cseréljük a meglévőt, nem tudni. Ahogy azt sem, az Oppo elképzeléséből lehet-e valaha kész termék. Az viszont biztos, hogy ehhez részben hasonló koncepciót már láttunk: a Fairphone-t.

