Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk. Bár már tavasszal is voltak hasonló videók, a mostani kísérlet felvétele különösen látványosra sikerült.

Idén sokszor elmondták már a tudósok és az orvosok, miért fontos, hogy a koronavírus-járvány közepén mindenki viselje az arcmaszkot. Láthattunk már egy videót arról, miként segít útját állni a kórokozónak, hogy nélküle hogyan néz ki egy tüsszentés, a tudósok pedig megállapították, hogy bizonyos esetekben a koronavírus elleni immunitáshoz is hozzásegítheti a viselőjét.

Ennek ellenére vannak olyanok, akik elhiszik, hogy az orvosi maszkban 5G-antenna van, és hiába futott le maszkban egy orvos 35 kilométert, sokan azt hangoztatják, hogy a viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ők azok, akiket valószínűleg az alábbi videó sem fog meggyőzni az arcmaszk viselésének fontosságáról, ám ennek ellenére mégis érdemes megmutatni nekik.

A Mayo Clinic kutatóinak legfrissebb tanulmánya szerint az arcmaszk igenis döntő szerepet játszhatna abban, hogy ne terjedjen a koronavírus. A szakemberek egy próbaba fejének segítségével mutatták meg, hogy mi történik, ha valaki viseli a maszkot, és mi akkor, ha nem. A fejen keresztül átvezették egy füstgép csövét majd azon kereszül indították el a "füstfelhőt" – úgy is, hogy volt rajta maszk, és úgy is, hogy nem. A felvételek alapján igen látványos a különbség.

A szakemberek szerint az, hogy ki milyen arcmaszkot hord, különösebben nem befolyásolta a maszk hatékonyságát.

A kutatók emellett arra is kíváncsiak voltak, a távolságtartás mennyire csökkenti a fertőzés kockázatát. Ők is megállapították, amit már korábban többször lehetett hallani: minél nagyobb távolságot tart valaki a másiktól, annál kisebb az esélye annak, hogy elkapja a koronavírust. Főleg akkor, ha még arcmaszk is van rajta.

Korábbi cikkünkből azt is megérheti, hogy hogyan lehetséges az, hogy a maszkviselés önmagában nem zárja ki magát a fertőzést, ahogy a kézmosás, sőt a távolságtartás sem, összeadódva miként képesek hatékony védelmet felépíteni ezek a tételek.

