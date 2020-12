Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","shortLead":"Egy nagy külföldi beruházást sikerült összehozniuk a Fidesz-közeli üzleti köröknek a Pentával.","id":"20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58f169a-5545-47b6-b2d6-c3341227cf59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d7d80b-7afc-4f67-8ace-0389e2369257","keywords":null,"link":"/kkv/20201209_A_letartoztatott_Jaroslav_Hascaktol_kerult_Fideszkozelbe_a_praga_melletti_repulogyar","timestamp":"2020. december. 09. 14:56","title":"A letartóztatott Jaroslav Hascáktól került Fidesz-közelbe a Prága melletti repülőgyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jótékonysági akcióval az egyszülős családokat segíti a Hunguest Hotels.","shortLead":"A jótékonysági akcióval az egyszülős családokat segíti a Hunguest Hotels.","id":"20201208_meszaros_lorinc_hungest_hotels_furdoszoba_egyszulos_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28fec-bbe4-4a9f-abe5-7bcbc950d221","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_meszaros_lorinc_hungest_hotels_furdoszoba_egyszulos_csalad","timestamp":"2020. december. 08. 13:02","title":"Mészárosék használt szállodai fürdőszobai kellékekkel jótékonykodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83. helyre.","shortLead":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83...","id":"20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766c67bc-d399-4416-b6ea-0505c7a6df6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője a Forbes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","shortLead":"Hivatalosan is megérkezett hazánkba a 150-310 lóerős Cupra Formentor. ","id":"20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc41d73-aa53-430f-b02c-bf30eff9e674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4425b-97cb-410b-85ce-593e29467279","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_itthon_is_bearaztak_a_vwkonszern_uj_markajanak_elso_sajat_modelljet_cupra_formentor_ateca","timestamp":"2020. december. 08. 06:41","title":"Itthon is beárazták a VW-konszern új márkájának első saját modelljét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül választani. A Koronavírus Sajtóközpont viszont pár órával később ennek ellenkezőjét állítja.","shortLead":"Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján a hvg.hu kérdésére egyértelműen kijelentette, hogy nem lehet a vakcinák közül...","id":"20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e41f1dc3-f5af-41b2-89db-179549156be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9605fa-8419-4216-97bb-b824d8ee214f","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Utolag_probalja_Muller_Cecilia_szavait_magyarazni_a_Koronavirus_Sajtokozpont","timestamp":"2020. december. 08. 17:40","title":"Álhírezéssel vádaskodva magyarázza Müller Cecília szavait a Koronavírus Sajtóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett a pontos mérési módszertanban – így viszont magasabb érték jött ki, mint korábban.","shortLead":"A Kína és Nepál határán fekvő Mount Everest magassága régóta képezi vita tárgyát. A két ország most megegyezett...","id":"20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1205101-6fe7-44e8-b49c-987b495b5cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_mount_everest_magassaga_8848_86_meter_kina_nepal","timestamp":"2020. december. 08. 11:39","title":"86 centivel magasabb a Mount Everest, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi szolgálatnak köze ahhoz, hogy a brüsszeli buli utáni rendőri intézkedés híre kiszivárgott a belga sajtóban – legalábbis ezt állította a magyar hírszerzés vezetője, Bunford Zsolt dandártábornok a parlament nemzetbiztonsági ülésén.","shortLead":"Az égvilágon semmit nem tud a Szájer-ügyről az Információs Hivatal, így azt sem, lehetett-e bármelyik külföldi...","id":"20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a016f9a0-aade-4266-8535-2c056a16a0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6944b57f-e0b7-4e80-8f33-d47bd2e61c05","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_A_magyar_hirszerzes_azt_allitja_semmit_nem_tud_a_Szajerugyrol","timestamp":"2020. december. 09. 12:01","title":"A magyar hírszerzés azt állítja, semmit nem tud a Szájer-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]