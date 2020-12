Új ötlettel állt elő a NASA egy geofizikusok és más tudósok részvételével tartott decemberi konferencián, melynek fő témája a Mars meghódítása volt. A szakemberek arról tanácskoztak, milyen eszközöket lehetne még bevetni, hogy új információkat gyűjtsenek a vörös bolygó ismeretlen részeiről, például a barlangrendszerekről, illetve a planéta felszínéről. Az amerikai űrhivatal tervezi, hogy évek múlva űrhajósokat küld a bolygó felfedezésére, ehhez azonban rengeteg adatra van szükség.

A tanácskozáson természetesen a NASA tudóscsapata is képviseltette magát, akik be is mutatták egy érdekesebb elképzelésüket: a bolygó felszínét és a roverek által nehezen megközelíthető részeket szerintük robotkutyákkal is kellene megnézni. A csapatnak már van is egy ilyen célra alkalmas eszköze, az Au-Spot, amely a Boston Dynamics által készített Spothoz hasonlóan egy könnyű robotszerkezet, melyet a mesterséges intelligencia vezérel.

A Mars Dog projektben olyan eszközök szerepelnek, melyek a NASA szerint tizenkétszer könnyebbek a hagyományos Mars-rovereknél. A kisebb súly egyrészt lehetővé teszi, hogy az eszköz valamivel gyorsabb haladási sebességgel tegyen meg nagyobb távolságokat. A tesztek során, melyek jelenleg is zajlanak a NASA Jet Propulsion Laboratory kutatóintézetben, egy ilyen robottal 5 km/h-s mozgást mértek. Összehasonlításképp: a most is a planétán tartózkodó Curiosity marsjáró 0,14 km/h sebességgel mozog.

A lábakon közlekedő robot másik előnye a NASA szerint, hogy olyan helyekre is eljuthat, ahova a többi kutatóeszköz képtelen. Így például lehetőség nyílna a marsi barlangrendszerek felfedezésére, ahova akár az érkező űrhajósok behúzódhatnának. Többek közt az extrém magas UV-sugárzás vagy a marsi felszínen gyakori porördögök miatt. A Mars emberi meghódításának egyik óriási kihívása ugyanis e természeti jelenségek biztonságos elkerülése.

A NASA szerint a robotkutyák térképészeti feladatokat is végezhetnének, hogy átfogó, 3D-s lenyomat készüljön a marsi tájról. Ez a tájékozódás miatt lenne több mint fontos.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.