Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a kormány nem akar másoknál előbb oltatni.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormány nem akar másoknál előbb oltatni.","id":"20201230_Orban_Viktor_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685ac786-a5f8-4482-87f0-a445b9c16183","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Orban_Viktor_oltas_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 07:26","title":"Orbán Viktor megvárja az oltással, amíg sorra kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már 190 ezerre nőtt Brazíliában.","shortLead":"Az 500 fős gigapartira csak bizonyos személyek kaptak meghívást. Eközben a járvány miatti halálos áldozatok száma már...","id":"20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf651658-44ab-47cd-b9aa-8376fee0d514","keywords":null,"link":"/elet/20201228_neymar_brazilia_buli_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 12:58","title":"Brazíliában tombol a járvány, de Neymart nem érdekli: 500 fős bulit tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","shortLead":"Az egykori tiszti főorvos szerint 3 millió embert kell beoltani Magyarországon.","id":"20201228_falus_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e140982-9772-4c28-a486-5f88a5d8bd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f6bafa-083c-4017-ba3d-74f2f9122bef","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_falus_oltas_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 14:14","title":"Falus: Akit beoltanak, az is képes lesz megfertőződni és átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","shortLead":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","id":"20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da21da-0275-49c5-b970-3b1d05ab6473","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","timestamp":"2020. december. 29. 06:15","title":"Karikó Katalin is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek azokon, akik reménytelenül élték meg ezt az évet. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek...","id":"20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87798908-b6fb-483a-b1d2-b5dcbb89ccff","keywords":null,"link":"/elet/20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","timestamp":"2020. december. 28. 12:00","title":"Brains: Legalább nyáron tudtunk találkozni a közönségünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","shortLead":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","id":"20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d92c817-1706-4284-90ce-e2ed7dc4ec46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 19:03","title":"Meglepődtek a szakemberek, milyen sok 5G-tornyot rongáltak meg 2020-ban a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapszemle.","shortLead":"Szubjektív lapszemle.","id":"202053_fagyasztott_orszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a567d1e-1d29-409c-b8e5-4636005c5883","keywords":null,"link":"/itthon/202053_fagyasztott_orszag","timestamp":"2020. december. 30. 09:15","title":"Dobszay János: Fagyasztott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]