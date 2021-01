Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","shortLead":"Azt még vizsgálják, pontosan milyen formában váltja ki a védekező hatást az oltás.","id":"20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b2d47d5-53d2-498e-8154-2aedb231696f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Jakab_Ferenc_oltas_virologus","timestamp":"2021. január. 12. 05:44","title":"Jakab Ferenc: A tünetmentes, de épp fertőzött személy is megkaphatja az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most, hogy valaki a legmagasabb szinten is képviseli őket.","shortLead":"Nikólasz Jatromanolákisz reméli, hogy az LMBTQ közösség tagjainak könnyebb lesz megküzdeniük a diszkriminációval most...","id":"20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5aa892-2199-419f-96c8-1c7c8d2e3bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15efb002-b954-4786-8599-4a1f7139e342","keywords":null,"link":"/elet/20210112_A_gorogok_elso_felvallaltan_meleg_kormanyzati_politikusa","timestamp":"2021. január. 12. 10:56","title":"A görögök első felvállaltan meleg kormányzati politikusa a homofóbia ellen fog küzdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli, ha az Orbán melletti kiállás miatt kisebb lesz a rajongótábora.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor hat lépéssel előrébb jár, mint a hazai liberálisok és baloldaliak – véli az R-Go frontembere. Nem érdekli...","id":"20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7869d2-7f5b-48a7-963e-036bcd5baa68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0279fb4b-5388-49e8-893c-b38df0a26919","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szikora_Robert_A_jo_Isten_keze_van_abban_hogy_egy_ilyen_ember_az_orszag_vezetoje_mint_Orban","timestamp":"2021. január. 12. 15:51","title":"Szikora Róbert: A jó Isten keze van abban, hogy egy ilyen ember az ország vezetője, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","shortLead":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","id":"20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fda40ff-f5e3-4848-8673-25d8cb3de9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","timestamp":"2021. január. 12. 08:50","title":"Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"MTI","category":"vallalat_vezeto","description":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","shortLead":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","id":"20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0cf79-4754-43fd-9d62-001008157500","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","timestamp":"2021. január. 12. 15:06","title":"Oltóközpontot csinálnak a kaliforniai Disneylandből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","shortLead":"A koreai politikai elit a szívén viseli azt is, hogy a nők ne nézzenek ki ziláltan a szülés után.","id":"20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78b8bb8-deed-49c6-af0a-ec996a5822be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9155265a-68f9-4301-8ada-94d6ddc6b85d","keywords":null,"link":"/elet/20210111_A_szulo_no_ne_felejtsen_el_gondoskodni_az_otthon_marado_ferjerol__Szoulban_keretlen_tanacsokat_kaptak_a_kismamak","timestamp":"2021. január. 11. 12:53","title":"A szülő nő ne felejtsen el gondoskodni az otthon maradó férjéről – Szöulban kéretlen tanácsokat kaptak a kismamák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","shortLead":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","id":"20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83913208-3808-4c14-a22c-3e2a7ddef0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","timestamp":"2021. január. 11. 11:50","title":"Mai értékén egy luxusautót érő középkori aranykincset találtak Újlengyelnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]