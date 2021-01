Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő hirtelen fel sem fogta, hogy mi történt a férfival, aztán elkezdte az újraélesztését.","shortLead":"A nő hirtelen fel sem fogta, hogy mi történt a férfival, aztán elkezdte az újraélesztését.","id":"20210113_szex_keringes_ferj_mento","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1363f7-56e9-44f0-9b8b-1294ef8a51e6","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szex_keringes_ferj_mento","timestamp":"2021. január. 13. 13:21","title":"Szex közben omlott össze a keringése a férjnek egy észak-alföldi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","shortLead":"A hózáporokat a Dunántúlon akár dörgés is kísérheti.","id":"20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b62d13-e8fb-4388-954d-d7ea81a40b08","keywords":null,"link":"/idojaras/20210114_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes_havazas_szel","timestamp":"2021. január. 14. 05:27","title":"Az ország egyik felén havazásra, a másikon erős szélre figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már bőkezűen osztogat belőlük.","shortLead":"Az első Orbán-kormány még törvényt alkotott „az állam kizárólagos tulajdonában tartandó műemlékekről”, a mai már...","id":"20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74420742-6d24-419c-8d09-a6e2e125ce63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da6def0-fc75-41d2-bba2-32f9e67db54d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_A_Fidesz_ugy_osztogatja_az_allami_muemlek_epuleteket_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2021. január. 13. 13:56","title":"A Fidesz úgy osztogatja az állami műemlék épületeket, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint.","shortLead":"További egy tucat város levegője egészségtelen vagy kifogásolt minőségű a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai...","id":"20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfb432-77f2-48f8-b666-651be80f1f7f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210113_Magyarorszag_levego_minoseg","timestamp":"2021. január. 13. 18:00","title":"Három észak-magyarországi településen is veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","shortLead":"Személyautóval ütközött egy kamion, a beszámolók szerint robbanások is történtek.","id":"20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cc580e-a3ec-4ddd-be31-3720655181e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace23838-5816-4080-9e87-81f00ee99cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Halalos_baleset_Kecskemet_kamion","timestamp":"2021. január. 15. 11:11","title":"Hatalmas lángokkal égett egy kamion Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","shortLead":"307 ezerrel kevesebb motort és 9,6 ezerrel kevesebb autót gyártott 2020-ban az Audi Hungaria, mint egy évvel korábban.","id":"20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02299290-01b5-4e40-ad48-3fa09bad8204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Megereztek_a_gyori_Audigyarban_hogy_a_jarvany_miatt_egy_honap_kiesett_a_munkabol","timestamp":"2021. január. 14. 16:34","title":"Megérezték a győri Audi-gyárban, hogy a járvány miatt egy hónap kiesett a munkából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]