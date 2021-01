Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló súlyos kibertámadások lehetségesek, érdemes felkészülni a védekezésre.","shortLead":"Ivóvizet megmérgezni, erőművet leállítani, autót balesetbe sodorni, oltás hűtőláncát megszakítani – ilyen és hasonló...","id":"202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1cca264-49df-49e9-9d0a-6567d4cc2891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21db00-147f-4a1a-954e-8faec43c0f7c","keywords":null,"link":"/360/202103__jon_ahalalos_kibertamadas__oltasellenes_keszulodes__szivzur__inkabb_esszel_mint_erovel","timestamp":"2021. január. 24. 08:15","title":"Szakértők szerint hamarosan bekövetkezik az első halálos kibertámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","shortLead":"Meráv Michaelit a szavazatok elsöprő többségével választották meg.","id":"20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85868f41-4dd5-4fa5-b493-09c004d990f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee8a836-a87e-4bef-adf3-ff2dbc10450c","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Kasztner_Rezso_unokaja_lett_az_izraeli_Munkapart_elnoknoje","timestamp":"2021. január. 24. 21:18","title":"Kasztner Rezső unokája lett az izraeli Munkapárt elnöknője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","shortLead":"Az Airfinity kutatócég szakértője szerint hiába rendeltek nagyon sok oltóanyagot, a nagy része nem érkezik meg idejében.","id":"20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f66cb3-57ad-4b5a-86f8-0efe74cddbb2","keywords":null,"link":"/sport/20210125_tokio_olimpia_nyajimmunitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 25. 10:47","title":"Két hónappal az olimpia után lehet meg a nyájimmunitás Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","shortLead":"220 millió forintot ér a telitalálat a jövő héten.","id":"20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed46119-ced5-44df-a441-43c0f17dec40","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_Ismet_nem_volt_6_talalatos_szelveny_a_lotton","timestamp":"2021. január. 24. 17:06","title":"Ismét nem volt 6 találatos szelvény a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da00154-600d-4012-9d2b-2132a1c2aa4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk vállalata a Falcon rakétával vitte fel különféle cégek eszközeit. 