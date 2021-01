Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","shortLead":"Teljes havi összeggel majd 2024-ben számolhatnak az érintettek.","id":"20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062524c4-ccc9-4216-ae0d-145346c1ef18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_tallai_andras_13_havi_nyugdij","timestamp":"2021. január. 27. 06:47","title":"Február közepén utalják a 13. havi nyugdíj negyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csökkent a Fidesz támogatottsága a kisebb városok szegényei körében. Úgy tűnik, a hátrányos helyzetűek mégsem tudnak profitálni a módos középosztály és az elit támogatásából.","shortLead":"Csökkent a Fidesz támogatottsága a kisebb városok szegényei körében. Úgy tűnik, a hátrányos helyzetűek mégsem tudnak...","id":"20210127_Zavecz_kutatas_videk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d50a2f-5aa8-4671-b16a-4c521f247e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa18a43-4e37-4b19-bd46-37938b8c957a","keywords":null,"link":"/360/20210127_Zavecz_kutatas_videk","timestamp":"2021. január. 27. 11:00","title":"Závecz: Gyengült a Fidesz vidéken, sok körzet pár száz szavazaton múlhat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben az egyetemi polgárság szerint egy olyan név is szerepel, akit valójában fel sem kértek.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése kiadott egy közleményt az új tanárokról, amelyben az egyetemi polgárság...","id":"20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44de9b71-aa55-4bc2-8ef1-7802aadbe9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50e89a-d2c2-4c44-87b1-0c7c6881fb02","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_A_kozmedia_ujabb_beosztottja_es_a_Hidember_producere_is_osztalyt_indithat_az_SZFEn","timestamp":"2021. január. 28. 14:57","title":"A közmédia újabb beosztottja és a Hídember producere is osztályt indíthat az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","shortLead":"Célzott szűrést indítottak az önkormányzatok. ","id":"20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cc9092-8dfb-43e3-b4ae-375bba871401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b266f8-7f49-40c6-8abc-136ad15c53f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_ausztria_sok_mutans_koronavirus","timestamp":"2021. január. 28. 15:23","title":"Szinte már csak a brit koronavírus-mutáció terjed egy osztrák kisvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad a Szegedi Nemzeti Színházba, mondja a polgármester. A Szabadtéri igazgatója lemondott.","shortLead":"Gazdaságosabban lehet működtetni a Szegedi Szabadtéri Játékokat, ha megszűnik önálló intézményként, és beolvad...","id":"20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153161dd-8c4d-491f-af6c-b6db0190ee63","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_Botka_Tizmilliardot_vont_el_a_kormany_Szegedtol_egyesul_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_a_helyi_szinhazzal","timestamp":"2021. január. 28. 11:42","title":"Botka: Tízmilliárdot vont el a kormány Szegedtől, egyesül a Szegedi Szabadtéri a helyi színházzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat az NMHH-nál.","shortLead":"A hotel a katolikus Magyar Kolping Szövetség tulajdonában van, a katolikus rádiók pedig sorra nyerik el a frekvenciákat...","id":"20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d855ea1-393d-4f4e-a219-06af563cf496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8434da65-10df-4922-85bb-63ccebbfd5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_Mediahatosag_Kolping_alsopahoki_luxusszalloda","timestamp":"2021. január. 28. 15:51","title":"Szociális alapon pihenhetnek a médiahatóság dolgozói az ötcsillagos alsópáhoki luxusszállodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi legújabb, játékosoknak is remek teljesítményt nyújtó telefonjában – legalábbis erre lehet következtetni a netre került kiszivárogtatásokból.","shortLead":"A napokban bejelentett, 6 nm-es technológiával készült MediaTek Dimensity 1200 chipkészlet fog dolgozni a Redmi...","id":"20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943d4cba-9aeb-49a9-ab56-aa07697c2eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3754806b-c1f0-4201-9047-6e20e459ef9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_redmi_gamer_mobil_dimensity1200_lapkakeszlettel","timestamp":"2021. január. 27. 10:03","title":"Új gamertelefonnal rukkolhat ki a Redmi, ebben már a legújabb Dimensity lapka dolgozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes képzés terveiről beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Sára Balázs, az SZFE Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének újonnan kinevezett igazgatója az egyetemi filmes...","id":"20210127_Sara_Balazs_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51606810-5d24-4764-8f8f-bb1f6c81c54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36453b3d-d25e-4b9c-964e-bb6a47e69531","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Sara_Balazs_SZFE","timestamp":"2021. január. 27. 16:39","title":"Sára Balázs az SZFE filmes képzéséről: Nagyobb hangsúlyt kap majd a nemzeti jelleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]