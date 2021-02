Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","shortLead":"Itt most nem számít, hogy a kosarat jobbra vagy balra húzza-e valaki.","id":"20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0797aeac-822e-495c-8aaf-2561ced7a986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b428d2f-708b-4c73-957c-4dbf677182ec","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Szinglikosar_csomori_Auchan_bevasarlas","timestamp":"2021. február. 12. 10:37","title":"Szinglikosárral lehet ismerkedni a csömöri áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két nagyszabású tanulmány, amelyek egyike most jelenik meg először. ","shortLead":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két...","id":"202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337faaa0-0b8e-475b-8e37-55330a1b0bc4","keywords":null,"link":"/360/202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Mélységes pesszimizmus árad TGM új esszékötetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e.","shortLead":"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás. Az nem egyértelmű...","id":"20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e9fb2a-f278-4a6a-b630-161e875b3acf","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_heineken_sorgyartas_elbocsatas_leepites_valsag","timestamp":"2021. február. 10. 14:58","title":"8000 embert küld el a Heineken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","shortLead":"Túlélték a megpróbáltatásokat, az amerikai parti őrség mentette ki őket.","id":"20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32534469-d053-42ec-b313-0c8089f05445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444be86e-2026-4eeb-b0af-ee3220ceead7","keywords":null,"link":"/elet/20210211_33_napig_kokuszdion_elt_egy_lakatlan_szigeten_harom_ember","timestamp":"2021. február. 11. 08:18","title":"33 napig kókuszdión élt egy lakatlan szigeten három ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","shortLead":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","id":"20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9195f5ee-fa0b-40db-b1a8-5bb0a19cd4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","timestamp":"2021. február. 10. 18:13","title":"\"Észleltünk valamit\" – Van egy fényes folt nem túl messze a Földtől, lehet, hogy bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik vakcina folyamatos felülvizsgálatára – közölte az EMA, cáfolva a tegnapi orosz bejelentést.","shortLead":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik...","id":"20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6723cc-6322-4217-9c6b-87ec78b229f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. február. 10. 17:21","title":"Mégsem vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan különböző kötetről van szó. Más sorrendben, más csoportosításban, olykor más címek alatt bontakozik ki egy széteső család regénye. ","shortLead":"Immár a harmadik kiadónál jelennek meg Bereményi Géza életművének legfontosabb novellái, mégis három, markánsan...","id":"202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a2224a-d0a3-4ead-91cd-1ce9538da14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d011f1-6fa2-4589-a600-e4e4eac701f3","keywords":null,"link":"/360/202106__beremenyi_geza__tenyek_es_legendak__cseh_tamas__csaladi_korok","timestamp":"2021. február. 11. 19:00","title":"A mostani már a második sorsformáló járvány Bereményi Géza életében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","shortLead":"Az író felvetett egy olyan forgatókönyvet, hogy mi van, ha egy macska nem tudja levenni az emberfiltert. ","id":"20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66f5ee1e-5b2b-4465-bacb-ff7c6c06cd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d00dd7-f386-4c64-8fc9-c1c12ef47ada","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Margaret_Atwood_is_reagalt_a_macskafilteres_online_birosagi_targyalasra","timestamp":"2021. február. 10. 14:20","title":"Margaret Atwood is reagált a macskafilteres online bírósági tárgyalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]