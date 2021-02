Meg nem erősített hírek szerint saját okosórát ad ki jövőre a Facebook; a közösségi oldal viselhető eszköze fitneszfunkciókkal, illetve üzenetküldési és -fogadási lehetőséggel is rendelkezik majd – írja a korábban többször is megbízhatónak bizonyult facebookos szivárogtatást tévő The Information.

A Facebook állítólagos okosórája annak a nagyobb elhatározásnak az eredménye, hogy a közösségi oldalra ne csak szolgáltatóként tekintsenek a felhasználók. Hanem egy olyan piaci szereplőre is, amelytől különféle hardverek vásárolhatók. A cég ennek szellemében készítette el Portal nevű okosközpontját, és ugyancsak ezért fejlesztik első AR- (vagyis a kiterjesztett valóságot használó) szemüvegüket is.

Az említett óra főként abban különbözik ezektől, hogy ez a termék lehet a cég első viselhető kütyüje. Az újdonságról azt is tudni, hogy egy Android alapú rendszert használ, az ugyanakkor nem világos, hogy a készüléken a Google által kiadott Wear OS működik-e vagy valamilyen más megoldást választottak. Hogy mibe kerülhet, és pontosan mikor kerülhet piacra, arról nincs információ.

A hírben arra is kitérnek, hogy a Facebook nagyon szeretné, ha saját operációs rendszerrel is rendelkezne, miután első ilyen próbálkozásai csúfos kudarcot vallottak. Ez volt a már a megjelenésekor is csak mérsékelt érdeklődést kiváltó Facebook Home, amellyel az androidos telefonokat próbálták még Facebook-szerűbbé tenni Mark Zuckerbergék. Az elképzelés azonban olyannyira nem jött be, hogy a projektet végül leállították.

