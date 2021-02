Az elmúlt években több pletykát is lehetett már arról hallani, hogy milyen lehet majd az Apple összecsukható iPhone-ja. Az egyik kiszivárgott információ szerint például nem is lesz igazán hajlítható a kijelzője, sokkal inkább egy olyan eszközt kell elképzelni, ami úgy működik majd, mintha két iPhone lenne egymás mellé téve.

Bár hivatalos értesülés továbbra sincs a készülékkel kapcsolatban – csak annyi, hogy elvileg párhuzamosan kettőt is fejleszt a cupertinói cég, és ezek át is mentek az egyik legfontosabb teszten –, most egy újabb érdekes adalék látott napvilágot. Az EqualOcean nevű elemző cég arról írt, hogy a telefon támogatni fogja a ceruza használatát.

© Patently Apple

Az nem teljesen világos, hogy ez a jelenleg is létező, iPadekhez használható Apple Pencilt jelenti-e, vagy esetleg egy olyat, ami kifejezetten az iPhone-okhoz készül, mindenesetre meglepő lépés lenne ez az Apple-től. Már csak azért is, mert amikor az első iPhone-on dolgozott az Apple, Steve Jobs élből elutasította a ceruza használatát, mondván, azt az ujjunk helyettesíti a készüléknél. Ugyanakkor az idei évben érkező Samsung Galaxy Z Fold3 esetében is arról hallani, hogy támogatni fogja a cég által fejlesztett S Pen használatát, pont úgy, ahogy egyébként a Galaxy S21-család is támogatja.

További érdekesség, hogy az EqualOcean szerint a mobilt csak 2023-ban fogják bemutatni, így könnyen lehet, hogy néhány évet még várni kell majd rá.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.