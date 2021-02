Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni Múzeumban. Egyesek szerint „pokoli” volt az élmény. ","shortLead":"Az olasz sajtó szerint a hétvégén mozdulni sem lehetett a rengeteg látogatótól a február elsejétől újranyitott Vatikáni...","id":"20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80f0d597-84c7-44ad-9dbc-e2bbd43ede8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f691da-035f-4f09-9f6d-5f31019ff25b","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Mintha_nem_lenne_jarvany_hompolygott_az_ujranyitott_Vatikani_Muzeumban","timestamp":"2021. február. 16. 14:08","title":"Mintha nem lenne járvány: hömpölygött a tömeg az újranyitott Vatikáni Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet a világon.","shortLead":"A briteknél kezdődő vizsgálat során egészséges embereket betegítenek meg a kórokozóval. Ez az első ilyen kísérlet...","id":"20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9b1253b-4dfa-4bfd-9bc2-d98ace39a5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53212941-5eb7-4cfb-b79a-89ca163a1ca4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kiserlet_kutatas_koronavirus_egyesult_kiralysag_fertozes","timestamp":"2021. február. 17. 15:03","title":"Egy úttörő kutatás miatt 90 embert fertőznek meg szándékosan a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127edaed-88df-4d65-a389-badcc4dd0acd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány többek között arra kíváncsi, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak-e néhány korlátozó intézkedés alól.","shortLead":"A kormány többek között arra kíváncsi, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak-e néhány...","id":"20210217_Nemzeti_konzultacio_tema_ujranyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=127edaed-88df-4d65-a389-badcc4dd0acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e51fdeb6-94ef-4909-9efc-81d2840f7e16","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Nemzeti_konzultacio_tema_ujranyitas","timestamp":"2021. február. 17. 08:02","title":"Dömötör Csaba bejelentette, hogy mik lesznek a konzultáció fő témái ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét négyezer fölött van a kórházban ápolt betegek száma, az aktív fertőzöttek száma is emelkedett.","shortLead":"Ismét négyezer fölött van a kórházban ápolt betegek száma, az aktív fertőzöttek száma is emelkedett.","id":"20210217_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcc2fca-bc29-40d2-afc9-6fb4eb29cb76","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 17. 08:59","title":"Koronavírus: 94 beteg meghalt, 1548 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg kötelező bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi körrel rendelkező vállalkozónak. A kamarához milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak.","shortLead":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg...","id":"20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1267cf6-ec35-4d32-abcc-12317dba495d","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 06:30","title":"Sok vállalkozó most szembesült azzal, hogy tagja az agrárkamarának és fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","shortLead":"A támadást magára vállaló csoport állítja, az Egyesült Államok megszállása miatt követték el a merényletet. ","id":"20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcce14ec-3662-4a2d-bb89-d41bdb1b09ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c312b9c-d4c4-4210-b512-8f8189f2efd1","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_raketatamadas_irak_amerikai_tamaszpont","timestamp":"2021. február. 16. 06:38","title":"Rakétatámadás ért egy amerikai támaszpontot Irakban, halálos áldozata is van a merényletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b37423-abfb-47d9-9c3f-2ff302095a15","c_author":"Merker Dávid","category":"360","description":"Minket, magyarokat még mindig a hallgatás kultúrája határoz meg, a Turul-szobor körüli konfliktus pedig rámutat arra is, milyen keveset tudunk saját múltunkról, írja szerzőnk, akinek van javaslata a megoldásra is. Vélemény.","shortLead":"Minket, magyarokat még mindig a hallgatás kultúrája határoz meg, a Turul-szobor körüli konfliktus pedig rámutat arra...","id":"20210217_Merker_David_Turulszobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b37423-abfb-47d9-9c3f-2ff302095a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5548be-f562-4a14-9604-ad50cc59efdc","keywords":null,"link":"/360/20210217_Merker_David_Turulszobor","timestamp":"2021. február. 17. 16:00","title":"Merker Dávid: Megoldás volna-e a Turul-szobor elbontása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]