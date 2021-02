Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg a Borussia Dortmund Sevillában nagy lépést tett a továbbjutás felé 3-2-es sikerével.","shortLead":"A Juventus 2-1-re kikapott Portóban szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, míg...","id":"20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b3a0934-d00b-4346-8e2c-93706db3e8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082d4b0c-cfef-4f45-8534-c27392463c71","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kikapott_Portoban_a_Juventus_elonyt_szerzett_Sevillaban_a_Dortmund","timestamp":"2021. február. 17. 23:14","title":"Kikapott Portóban a Juventus, előnyt szerzett Sevillában a Dortmund","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317d21f2-b235-475f-b1ee-b8a60eadd67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autójának harmadik generációját.","shortLead":"A japán gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autójának harmadik generációját.","id":"20210218_itt_a_teljesen_uj_hibrid_honda_hrv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317d21f2-b235-475f-b1ee-b8a60eadd67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf29266-37e7-47d5-97b5-1d8fc691ae5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_itt_a_teljesen_uj_hibrid_honda_hrv","timestamp":"2021. február. 18. 09:21","title":"Itt a teljesen új hibrid Honda HR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","shortLead":"Még a szabálytalankodó járművet is be tudta azonosítani a rendőrség.","id":"20210217_elozes_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dea406-65e8-434e-9f82-94576c3ffd65","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_elozes_kozossegi_media","timestamp":"2021. február. 17. 19:28","title":"A közösségi médiára feltöltött videóból azonosították az életveszélyes előzőt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal kísérletező cégbe.","shortLead":"Nem csalt az üzletember szimata, amikor úgy döntött: dollármilliárdokat fektet be egy újfajta akkumulátortípussal...","id":"20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a8e76c-4c1e-45f5-b222-184a8720fa0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_soros_gyorgy_befektetes_akkumulator_quantumspace_reszesedes_reszveny","timestamp":"2021. február. 17. 15:46","title":"Soros György milliárdokkal szállt be egy új akkumulátortechnológiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","shortLead":"Csehi Zoltán az elmúlt öt évben az Európai Törvényszék magyar tagja volt.

","id":"20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1d221a6-aab3-4cf5-a348-a9e359632c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e524311-dfe7-4e4c-8a84-f82142571894","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Varga_Judit_palyaztatas_unios_biro","timestamp":"2021. február. 18. 07:54","title":"Varga Judit pályáztatás nélkül, Trócsányi ügyvédi irodájából jelölt uniós bírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","shortLead":"Az erkölcsi felelősségre hivatkozva jelentették be, kirúghatják azt, aki nem oltatja be magát.","id":"20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26e89fbf-73f2-483a-931f-21d4156ae5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0aed02e-625f-4ee5-a30d-4a7416220cab","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_vatikan_koronavirus_vedoltas","timestamp":"2021. február. 18. 20:48","title":"A Vatikán kötelezővé teszi a védőoltást koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos források szerint a támadók egy iskolást lelőttek.","shortLead":"A hivatalos források szerint a támadók egy iskolást lelőttek.","id":"20210217_emberrablas_diak_nigeria_fegyveresek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=468a8638-eea6-4107-ab11-d2ac9ced486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab21c26d-d5e5-405c-836c-f70f5d2e277b","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_emberrablas_diak_nigeria_fegyveresek","timestamp":"2021. február. 17. 17:39","title":"Fegyveresek több száz diákot raboltak el Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ee6df9-b187-48fb-8ac6-0d3f6281f691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai szerint hamarabb képesek lennénk kiszúrni egy idegen civilizációt, ha nem direktben őket keresnénk, hanem a környezetszennyezés nyomai után kutatnánk a megfigyelt bolygók légkörében.","shortLead":"A NASA tudósai szerint hamarabb képesek lennénk kiszúrni egy idegen civilizációt, ha nem direktben őket keresnénk...","id":"20210218_nasa_foldon_kivul_elet_intelligens_eletforma_legszennyezes_nitrogen_dioxid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ee6df9-b187-48fb-8ac6-0d3f6281f691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee69ac9-05c0-489b-a4e7-b1929360c410","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_nasa_foldon_kivul_elet_intelligens_eletforma_legszennyezes_nitrogen_dioxid","timestamp":"2021. február. 18. 08:03","title":"A NASA-nak van egy tippje arra, hogyan lehetne idegen civilizációra bukkanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]