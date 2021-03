Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.","shortLead":"Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új...","id":"20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cca924-79f4-4191-a7ba-d15c77c09ab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_otp_mobil_simple_app_keszulekbiztositas_hello","timestamp":"2021. március. 20. 09:03","title":"Újdonság a magyar piacon: néhány érintéssel biztosítást köthet használt telefonjára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","shortLead":"Heinczinger Balázs szerint ma ugyanúgy a szabadságért folyik a harc, csak a módszerek változtak.","id":"20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bd7035-dd5b-4a89-9101-c2eccf9d2f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd0666-f451-4e77-bc7f-78d1ce904baf","keywords":null,"link":"/elet/20210319_marcius_15_beszed_nagymaros","timestamp":"2021. március. 19. 08:54","title":"Ünnepi beszédében óva intett a melegeket ábrázoló filmektől Nagymaros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja, főleg, ha egy nőről van szó. Mit mondtak vagy mondanának neves feministák arra, hogy a társadalom továbbra is kettős mércével méri a szexuális partnerek számát a nők és a férfiak esetében?","shortLead":"Bár a nők keményen harcoltak a szexuális szabadságért, az egyéjszakás kapcsolatoknak még mindig negatív a felhangja...","id":"20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c8122a-7e62-456d-86bd-3906e9cfdfec","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210318_Mi_a_baj_az_egyejszakas_kalandokkal","timestamp":"2021. március. 18. 19:15","title":"Mi a baj az egyéjszakás kalandokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","shortLead":"​​​​​​​A 28 éves férfitól több mint két kiló amfetamint foglaltak le.\r

","id":"20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f64c0c-f1f3-4cad-8e96-01ff7772c3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be55f62a-8899-4a1c-8520-3d45dc3a8eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kabitoszer_rendorseg_balatonfured_amfetamin","timestamp":"2021. március. 19. 05:58","title":"Lecsaptak a rendőrök a balatonfüredi férfira, aki bitcoinnal fizetett a neten rendelt kábítószerért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","shortLead":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","id":"20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a82249b-c0ec-487a-96c2-9e0c0368b891","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","timestamp":"2021. március. 19. 11:18","title":"Heti 80 órás munkaidő-korlátozást kérnek a Goldman Sachs új bankárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","shortLead":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","id":"20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7753d51-a6e2-4660-b9ba-19879fb4116e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","timestamp":"2021. március. 20. 06:55","title":"Donorok szerveit szállítják egy lefoglalt Nissan GT-R-rel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","shortLead":"A járványhelyzet miatt csak az a szlovák állampolgár hagyhatja el az országot szombattól, aki nem szabadidős útra indul.","id":"20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d400d7c8-0120-44e3-a374-b761e9426d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44109e04-575c-4f17-9416-def40c6c8be3","keywords":null,"link":"/vilag/20210318_koronavirus_szlovakia_korlatozas_utazas","timestamp":"2021. március. 18. 20:52","title":"Megtiltja a turistáskodást a szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]