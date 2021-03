Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor már hónapok óta tiltva volt minden tömegrendezvény.","shortLead":"A fideszes Bálint Istvánné ingyen forralt borral hívta koncertre Bicske lakóit január 2-án annak ellenére, hogy akkor...","id":"20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98952823-ad65-4c30-b0d8-8decd8915792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10490d3d-9876-4241-ac3c-994962e06aab","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_balint_istvanne_bicske_illegalis_rendezveny","timestamp":"2021. március. 19. 17:28","title":"Megbüntette a rendőrség a bicskei polgármestert az illegálisan szervezett rendezvénye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem tudni, milyen szerepet játszottak az ügyben.","shortLead":"Az agrártámogatások trükközéséből kirobbant botrány egyik szereplője a magyar Filmteam leányvállalata. Egyelőre nem...","id":"20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8dd0321-cb4d-448d-8a0e-3af8808e2525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_szlovakia_korrupcio_filmteam","timestamp":"2021. március. 19. 17:59","title":"Magyar szála is van Szlovákia legnagyobb korrupciós botrányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor a műsorban megszólaló Ungvárynak is ezt kellene tennie.","shortLead":"Az MTVA-nál úgy gondolták, hogy ha a Deutsche Welle \"bocsánatot kért\" a Budai Várról szóló riportja miatt, akkor...","id":"20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bba62-5641-44d1-9c73-893b501c0c5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85225ec4-c23d-47e5-bec5-a43c936e211c","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kozmedia_Ungvary_Krisztian_bocsanat","timestamp":"2021. március. 19. 17:52","title":"Felhívták a közmédiától Ungváry Krisztiánt, hogy nem akar-e bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","shortLead":"A nyomtatók alig 24 óra alatt készítenek el egy 32 négyzetméteres otthont.","id":"20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da032a8f-3dd1-4624-9a40-5bbee0375431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe8f6ca-0caa-438b-b7a2-63f7cf506df2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_3d_nyomtatas_kalifornia_sivatag_varos","timestamp":"2021. március. 19. 20:03","title":"3D-nyomtatással, a kaliforniai sivatagban épül meg a jövő városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Momentum politikusa szerint hétfőn dönt a Testnevelési Egyetemen szenátusa, hogy kérvényezi-e a minisztériumtól, hogy alapítványi formában működhessen tovább.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint hétfőn dönt a Testnevelési Egyetemen szenátusa, hogy kérvényezi-e a minisztériumtól...","id":"20210320_A_Testnevelesi_Egyetem_is_alapitvanyi_fenntartasu_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ca9b86-979d-47a4-8782-68a91ed0235e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b4ef59e-4314-4267-ab77-889994816e57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_Testnevelesi_Egyetem_is_alapitvanyi_fenntartasu_lesz","timestamp":"2021. március. 20. 18:57","title":"A Testnevelési Egyetem is alapítványi fenntartású lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint néhány hét, és a járvány visszaszorul.","shortLead":"A miniszter szerint néhány hét, és a járvány visszaszorul.","id":"20210319_kasler_koronavirus_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed3177a-9530-4bf5-9b3f-bb977f6f7225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4bd861-a7fb-44e8-b017-348781a913fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_kasler_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. március. 19. 15:28","title":"Kásler: Ha az átoltottak részaránya meghaladja a kívánatos értéket, akkor a járvány lecsengőben lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt fél évszázad meteorológiai adatai alapján már nem Sándor, József és Benedek hozzák a meleget, a tavasz kezdete korábbra tolódott, miközben szeszélyesebbé vált március közepén az időjárás – derül ki Kis Anna meteorológus, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék munkatársának tanulmányából.","shortLead":"Az elmúlt fél évszázad meteorológiai adatai alapján már nem Sándor, József és Benedek hozzák a meleget, a tavasz...","id":"20210319_meteorologia_idojaras_sandor_jozsef_benedek_hozzak_a_meleget_tavasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f608616-f127-465b-84c2-6cbb1dc6bbb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_meteorologia_idojaras_sandor_jozsef_benedek_hozzak_a_meleget_tavasz","timestamp":"2021. március. 19. 20:33","title":"Meteorológus: már nem Sándor, József, Benedek hozzák a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]