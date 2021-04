Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása is.","shortLead":"Fabiny Tamás szerint amennyire méltányos a tanárok oltása, ugyanannyira indokolt a lelkészek védettségének biztosítása...","id":"20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b675a1c2-1bc5-4764-9a13-c9b7798e518b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6958fda-8ba7-4043-9189-63c10fe9d5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_Soron_kivuli_oltast_kernek_az_egyhazak_Pinter_Sandortol_a_lelkeszeknek","timestamp":"2021. április. 03. 14:03","title":"Soron kívüli oltást kérnek az egyházak Pintér Sándortól a lelkészeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig tud járni, ügyvédei szerint nem kap megfelelő orvosi ellátást. ","shortLead":"Éhségsztrájkba kezdett a fogva tartásának körülményei miatt Alekszej Navalnij. A legismertebb orosz ellenzéki már alig...","id":"20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43db395e-e5d8-4472-8e5f-c0ec0840fb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb60f3-e251-4e4c-a531-ab446ec40cc2","keywords":null,"link":"/360/20210402_navalnij_munkatabor_politikai_fogoly_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 02. 16:35","title":"Nehéz sors vár Navalnijra az egyik leghírhedtebb orosz munkatáborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","shortLead":"A rendező a jelenlegi SZFE-ről azt mondta, a bankrablóval nem az a baj, hogy ha büdös a szája.","id":"20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2262be21-1c11-430b-ab9d-b67a7e2c4964","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Enyedi_Ildiko_SZFE_ugy","timestamp":"2021. április. 03. 11:40","title":"Enyedi Ildikó: Még nincs vége az SZFE-ügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Közel tízmillió forintnak megfelelő bírságot kapott a Twitter.","shortLead":"Közel tízmillió forintnak megfelelő bírságot kapott a Twitter.","id":"20210402_Oroszorszag_Twitter_tuntetes_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02dc152-ee32-424e-97bb-55319119be4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_Oroszorszag_Twitter_tuntetes_birsag","timestamp":"2021. április. 02. 19:31","title":"Megbírságolták Oroszországban a Twittert, mert tüntetésre buzdíthattak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek a húsvétot, akkor hamarosan tetőzhet a járvány.","shortLead":"A tisztifőorvos szerint kevesebb van már előttünk, mint amennyi mögöttünk, és ha fegyelmezetten kibírják az emberek...","id":"20210402_muller_cecilia_husvetkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d367ef6c-6a51-494c-a267-48d47e7fb3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435893-b41d-489c-b81f-d0937b8d460d","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_muller_cecilia_husvetkor","timestamp":"2021. április. 02. 13:23","title":"Müller Cecília: A vírus nem foglalkozik azzal, hogy húsvét van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Változtatott az amerikai járványügyi központ a szabályokon: akik már megkapták az immunitáshoz szükséges oltást, mostantól szabadon utazhatnak az országon belül. Azt azért hozzátették, hogy az alacsony kockázat ellenére sem jó ötlet utazni.","shortLead":"Változtatott az amerikai járványügyi központ a szabályokon: akik már megkapták az immunitáshoz szükséges oltást...","id":"20210402_usa_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd16df9-f502-4c4b-ad8b-999dd4f22185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03fc2f52-2d6c-45f9-acd8-fd2b31f6d2d1","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_usa_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 21:08","title":"Teszt vagy karantén nélkül is utazhatnak azok az amerikaiak, akik már megkapták az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal a módszerrel, amelyet amerikai kutatók javasolnak.","shortLead":"Még az Apple igen biztonságosnak tartott Face ID-jának (azaz arcfelismerésének) pontossága is növelhető azzal...","id":"20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b98f05ac-a295-44a8-b457-51ac5157ccc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a322113f-31e5-4690-83ae-8119799dc720","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_c2fiv_arcazonositas_arcmozdulatokkal","timestamp":"2021. április. 02. 08:03","title":"Grimaszoljon a telefonjának, hogy megbízhatóbb legyen az arcfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]