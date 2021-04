Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Párterápiában az egyik leggyakrabban hozott probléma, hogy az egyik, de előfordul, hogy mindkét fél azt érzi, a másik valami olyasmit vár tőle, amit ő már nem tud, nem akar megtenni. Más szóval a felmerülő igény túlmegy azon a határon, amit az identitása, a saját magáról kialakított képe megenged. ","shortLead":"Párterápiában az egyik leggyakrabban hozott probléma, hogy az egyik, de előfordul, hogy mindkét fél azt érzi, a másik...","id":"20210408_Hatartalan_szerelem_vagy_hatarhuzas_a_parkapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e49d2b4-1544-4fad-ac6d-3fd14e3f25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce424a5c-2dfa-4aeb-bd5f-f880e371cf42","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210408_Hatartalan_szerelem_vagy_hatarhuzas_a_parkapcsolatban","timestamp":"2021. április. 08. 13:30","title":"Határtalan szerelem vagy határhúzás a párkapcsolatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban már az első kampányanyagokat is bedobták a postaládákba.","shortLead":"Eddig is sok helyen híresztelték, hogy Czeglédy Csaba lehet a DK szombathelyi jelöltje az előválasztáson, most azonban...","id":"20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66e712d-f6cd-45a8-b416-3d41752bf7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe14f51-95e2-4acb-b2a9-a872ce90ceac","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Czegledy_Csaba_DK_szombathely_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 07. 19:43","title":"Czeglédy Csabát indítja a DK a szombathelyi előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","shortLead":"A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja majd.","id":"20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2ceb93-7c18-4c8a-9270-2ef87f14d2b1","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_Dohanykereskedelem_szerencsejatek_hatosag","timestamp":"2021. április. 07. 10:07","title":"A dohánykereskedelmet és a szerencsejátékokat is felügyeli majd egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","shortLead":"A profi videojátékosok versenyein óriási pénzek forognak kockán, a rendszert pedig nem nehéz megkerülni.","id":"20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286ace0-ff38-4cdc-80b2-ee8879373148","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_counter_strike_global_offensive_csalas_fbi_nyomozas","timestamp":"2021. április. 06. 19:31","title":"Már az FBI is nyomoz a megbundázott Counter-Strike-meccsek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszor annyi dolgozót érintett a home office, mint az előző tíz évben – adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. ","shortLead":"Háromszor annyi dolgozót érintett a home office, mint az előző tíz évben – adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. ","id":"20210407_home_office_tavmunka_ksh_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa2d1b-ed9a-4107-b678-b872e18fc5de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_home_office_tavmunka_ksh_elemzes","timestamp":"2021. április. 07. 11:17","title":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","shortLead":"A felek egymásra mutogatnak, az áldozatok száma bizonytalan, de az biztos, hogy már rengetegen meghaltak.","id":"20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f998616-00a1-4029-ae67-c5abc0171dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_etiopia_szomalia_szaznal_tobb_lehet_a_halott","timestamp":"2021. április. 06. 22:05","title":"Száznál többen is meghalhattak már egy Etiópiában fellángoló újabb apró polgárháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]