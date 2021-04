Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","shortLead":"Az intézmények eldönthetik, melyik típusú könyvből szeretnének oktatni.","id":"20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924f44b8-9b1b-4321-b6e7-614bd2581001","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_katolikus_tankonyvek_szeptember","timestamp":"2021. április. 12. 17:42","title":"Szeptembertől katolikus szemléletű történelem- és irodalomkönyvet is választhatnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","shortLead":"A német parlament legnagyobb ellenzéki pártja többek közt ezzel kampányol majd a választásokon. ","id":"20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a56fbb-a2d2-42d1-930c-2a940465f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43be38c7-bd91-42b3-b598-5c63ecf16a23","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Kileptetne_Nemetorszagot_az_EUbol_a_Bundestag_legnagyobb_ellenzeki_partja","timestamp":"2021. április. 11. 19:44","title":"Kiléptetné Németországot az unióból az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48afb229-2b9a-4aa2-aa3b-5952c415c1a0","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Inkább sztereotip, leegyszerűsített szerepekre alkalmaznak a filmvilágban roma színészeket. Ezen is változtatna a romákat és a fogyatékkal élőket filmekbe, reklámokba kiközvetítő Ethnic Talents ügynökség, amely azt is el akarja érni, hogy mentoráltjai közül egyre többen a kamera mögött dolgozhassanak.","shortLead":"Inkább sztereotip, leegyszerűsített szerepekre alkalmaznak a filmvilágban roma színészeket. Ezen is változtatna...","id":"202112__ethnic_talents__roma_szineszek__tehetseggondozas__mellekszerepben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48afb229-2b9a-4aa2-aa3b-5952c415c1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362d0759-e8b2-4133-97f6-d26df92285d5","keywords":null,"link":"/360/202112__ethnic_talents__roma_szineszek__tehetseggondozas__mellekszerepben","timestamp":"2021. április. 12. 15:00","title":"Roma főszerepekbe roma színészeket – ezen is dolgozik egy speciális ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint alkalmazkodik hozzá.","shortLead":"A Biontech-Pfizer vakcináira a jövőben is szükség lesz, ezért ha árat akarnak emelni, akkor az EU nem tehet mást, mint...","id":"20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05ecf68-805a-4356-a5cc-8db443c6b087","keywords":null,"link":"/eurologus/20210412_A_dragabb_vakcina_is_kell_az_EUnak","timestamp":"2021. április. 12. 15:54","title":"Hiába drágul a Pfizer-vakcina, így is kell az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró hitelből, ami a januári eredményhez képest jelentős növekedés, az indulás óta pedig már 1172 milliárd forint került ebben a formában a fiatal házaspárokhoz. A bővülést a bankok is támogatják különböző jóváírási akciókkal, a hitelre vonatkozó referenciaérték pedig emelkedésnek indult. A Bank360.hu elemzői összefoglalták a támogatott kölcsönnel kapcsolatos aktuális információkat.","shortLead":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró...","id":"20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c773c-ae1f-464c-8107-13db8e13a47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","timestamp":"2021. április. 12. 15:55","title":"Megy a harc a bankok között a babavárós ügyfelekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnökségi tagja szerint az előző napok eseményei is igazolják, hogy nincs minden rendben a kínai oltóanyaggal.","shortLead":"A DK elnökségi tagja szerint az előző napok eseményei is igazolják, hogy nincs minden rendben a kínai oltóanyaggal.","id":"20210413_vago_istvan_kinai_vakcina_dk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d571d203-9f58-4697-a469-d3d983f94d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b98ec2f-8afb-45fe-9d38-1d5ce3158672","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_vago_istvan_kinai_vakcina_dk","timestamp":"2021. április. 13. 07:52","title":"Vágó István: Nem az oltások ellen, hanem a megbízható oltások mellett kampányolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","shortLead":"Két évvel az emberölés után, N. T. kiadatása folyamatban van.","id":"20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32cf83f-d124-41fd-839c-5527359d3c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99d081-00bb-4a2a-9985-2dd86bc92329","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_emberoles_kiadatas_kaposvar_izrael","timestamp":"2021. április. 13. 07:58","title":"Ketten haltak meg egy felgyújtott kaposvári lakásban, Izraelben fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","shortLead":"Mohammed Dzsavád Zaríf külügyminiszter az iráni állami televízióban üzente meg, hogy bosszút fognak állni.","id":"20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4322a3-9350-4da5-a132-29cee88c18cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_iran_izrael_natanz_urandusito","timestamp":"2021. április. 12. 17:28","title":"Irán szerint Izrael a felelős a natanzi urándúsítóban bekövetkezett üzemzavarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]