[{"available":true,"c_guid":"593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","shortLead":"Pénteken erős széllökésekre kell számítani a Dunántúl egyes részein és a főváros tágabb környezetében.","id":"20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593a1f7c-3eef-4628-9190-6c5c5334517c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ec3e67-8335-418f-aef3-26a83cac62d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hajnali_minuszok_napsutes_hetvege","timestamp":"2021. április. 23. 05:55","title":"Hajnali mínuszok és sok napsütés várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","shortLead":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","id":"20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f933787-081f-480c-9366-6c72844635ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","timestamp":"2021. április. 23. 16:50","title":"Van egy lakópark Londonban, ahol a házak tetejét egy hosszú úszómedence köti össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","shortLead":"Összesen már kilenc embrió van, amit beültethetnek a nőstényekbe.","id":"20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5bf1bd-ccf5-4f50-b82b-72cead669ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_fajmento_program","timestamp":"2021. április. 22. 20:03","title":"Négy életképes embriót hoztak létre a kihalás szélén álló északi szélesszájú orrszarvúk megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","shortLead":"Egészen június első hetéig fog tartani az ellenőrzés.","id":"20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9559b01-0a68-47c4-91a2-54e2e4ed37f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870fdebd-ee59-4720-bbd7-ddb92a7923ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_who_ema_szputnyik_v_gyartas","timestamp":"2021. április. 22. 20:21","title":"A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. 