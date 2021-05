Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","shortLead":"Meg is találták, hogy nem felel meg a helyi törvényeknek a jármű, mert nincs rajta visszapillantó-tükör. ","id":"20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7de36d6-db8a-4bd6-9907-8ef06ae600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d26c26f-23e3-43d8-b71b-d6661d98b658","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_New_Yorkban_jart_a_Cybertuckkal_Elon_Musk__video","timestamp":"2021. május. 10. 11:15","title":"New Yorkban feltűnősködött a Cybertuckkal Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és az elhízás számos életveszélyes betegségekhez köthető.","shortLead":"Az iskolabezárások arra is hatással vannak, hogy a gyerekek hogyan étkeznek és mennyit mozognak. A túlsúly és...","id":"20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074c436e-ec54-4dfd-994c-de9c5b8f70c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_elhizas_gyerek_koronavirus_who","timestamp":"2021. május. 11. 10:13","title":"Több gyerek válhat elhízottá a koronavírus-járvány miatt a WHO szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07b121c-06d8-41e0-89bc-208c441ceba7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Könnyen úgy tűnhet, egy oltással és egy védettségi igazolvánnyal nincsenek többé határok, ám ez nem feltétlenül van így. A közös uniós igazolásra még várni kell, így aki addig turistaként indulna útnak, annak nem árt a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel megtervezni az utat. ","shortLead":"Könnyen úgy tűnhet, egy oltással és egy védettségi igazolvánnyal nincsenek többé határok, ám ez nem feltétlenül van...","id":"20210511_turizmus_utazas_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07b121c-06d8-41e0-89bc-208c441ceba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18723069-58c9-46a4-9216-899bbc74cd73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_turizmus_utazas_covid","timestamp":"2021. május. 11. 11:30","title":"Az unió nagy részén nem megyünk sokra a zöld kártyával – jó tanácsok külföldre készülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","shortLead":"Ezzel a kis SQ2-essel minden korábbinál dinamikusabb vezetési élményben lehet részünk.","id":"20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e04ed51-c407-464c-8e4c-2004d877f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a9dbda-bd02-4b22-9873-4a3166a4eae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_350_loero_mar_eleg_lesz_az_audi_legkisebb_divatterepjarojaba_sq2","timestamp":"2021. május. 11. 06:41","title":"350 lóerő már elég lesz az Audi legkisebb divatterepjárójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb az előválasztáson.","shortLead":"A kutatás szerint szinte fej fej mellett áll Ungár Péter és Czeglédy Csaba, előbbi mégis valamivel esélyesebb...","id":"20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15212fe-f348-4466-a609-c745a656ab8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54034363-d011-4829-aac0-5f485df7baa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_szombathely_elovalasztas_zavech_ungar_czegledy","timestamp":"2021. május. 11. 14:30","title":"Ha Ungár nyeri a szombathelyi előválasztást, Hendét is legyőzheti a Závech Research szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f31b20-03cd-481e-91d8-7efbd6d7ea7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A marsi helikopter új helyre repült, de itt sem marad túl sokáig: hamarosan továbbszáll és megpróbál mintát venni a légkör azon részeiből, ahova a marsjáró nem jut el.","shortLead":"A marsi helikopter új helyre repült, de itt sem marad túl sokáig: hamarosan továbbszáll és megpróbál mintát venni...","id":"20210510_ingenuity_mars_helikopter_dron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f31b20-03cd-481e-91d8-7efbd6d7ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ddee58-8383-4267-9384-86833dfb6fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_ingenuity_mars_helikopter_dron","timestamp":"2021. május. 10. 11:45","title":"Kétszer is 10 méteres magasságba emelkedett a Marson az Ingenuity drón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak az oroszoktól.","shortLead":"A magyar fél szerint nincs gond a Szputnyik V-vel, az illetékes szlovák szervezetek azonban további válaszokat várnak...","id":"20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a5f06c3-002b-4624-84d1-e855a3a265c9","keywords":null,"link":"/vilag/20210510_magyarorszag_laboratorium_szlovakia_oroszorszag_szputnyik_v_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. május. 10. 15:13","title":"Rendben találta a Szlovákiának küldött orosz vakcinaszállítmányt egy magyar labor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]