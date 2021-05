Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében lapunknál, azt állítva, hogy él. Kedden azt közölte a SAM genfi emberi jogi szervezet, hogy Koltai már tavaly meghalt.","shortLead":"Koltai György haláláról hétfőn számolt be a Yemen Akhbar oldal, később viszont egy férfi jelentkezett a nevében...","id":"20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af00e871-5536-4c93-a093-2ec96fb59488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd28d5a5-de74-4c70-8a1c-69842a71b756","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Kulugyminiszterium_jelzes_Jemen_magyar_ferfi","timestamp":"2021. május. 11. 18:26","title":"Nem kapott jelzést a külügy a Jemenben állítólag elrabolt és megölt magyar férfi ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos száraztészta. Számítógépes modellezés segítségével alkották meg, és jóval több értelme van, mint elsőre tűnhet.","shortLead":"Nemcsak új alakot vesz fel a kínai kutatók érdekes tésztafajtája, állítólag hamarabb el is készül, mint a hagyományos...","id":"20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac3344d2-3174-438d-9bd8-07e27bb9dd8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b703c6fc-7cc6-4a7c-9708-7c52b2bebebf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_alakvalto_szarazteszta_fozes","timestamp":"2021. május. 10. 12:03","title":"Elkészült a tészta, ami főzéskor teljesen más alakot vesz fel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","shortLead":"A tankönyvesek szerint az új típusú, kétes minőségű állami tankönyvek rendelésére utasították a tankönyvfelelősöket.\r

\r

","id":"20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a61134-4160-4f1c-b0a1-88f46e742f33","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_tankonyvrendeles_tankerulet_klebelsberg_kozpont_oktatas","timestamp":"2021. május. 12. 07:41","title":"Átírták a tankerületek egyes iskolák tankönyvrendeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a Podmaniczky utcát.","id":"20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a356d441-d391-464a-b74c-098624c961ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29a98d4-8455-43ea-96ba-7ab974a2912f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_pizzafutar_auto_karambol_mento_nyugati","timestamp":"2021. május. 11. 19:28","title":"Pizzafutár-autó ütközött össze egy mentővel a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","shortLead":"A főpolgármester szerint ha később kezdődnek az első órák, akkor kisebb lesz a tömeg a BKK-járatokon.","id":"20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a1e90-8dbe-4d6c-a24e-239f79b939c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Karacsony_Gergely_iskolakezdes","timestamp":"2021. május. 11. 18:12","title":"Karácsony Gergely levélben kéri az iskolák vezetőit, hogy később kezdődjön a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","shortLead":"A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.","id":"20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1518-4659-4334-a155-692763c3c49e","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_who_indiai_mutans_44_orszagban","timestamp":"2021. május. 12. 06:01","title":"WHO: már 44 országban terjed a koronavírus indiai mutációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]