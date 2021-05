Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt a Híd a munka világába programot lebonyolító Országos Roma Önkormányzat elnöke. Az ügyészség az ügy bonyolultságával indokolta, hogy 2016 óta sem sikerült lezárni az ügyet, noha az EU csalás elleni hivatala már három éve részletes jelentést készített a foglalkoztatásra szánt támogatások elsikkasztásáról. ","shortLead":"Az 1,6 milliárd forintnyi visszaélés nagy részét akkor követték el, amikor a fideszes országgyűlési képviselő volt...","id":"20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e031cf7d-c1b1-4221-8086-fee5a2893637","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_nyomozas_hid_a_munka_vilagaba_farkas_florian","timestamp":"2021. május. 18. 06:43","title":"Öt éve tart a nyomozás a Híd a munka világába ügyében, de még mindig nem jutott el Farkas Flóriánig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán Viktorban.","shortLead":"Moszkvának az a célja, hogy meggyengítse az európai és euroatlanti intézményeket, és ebben partnerre talált Orbán...","id":"20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98561710-4ced-4dc3-bfa6-86a5fe158835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab54e-3291-4258-bfdd-0de4ac102768","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_orosz_titkosszolgalati_nyomulas_kozepeuropaban_es_magyarorszagon_putyin_orban_paks","timestamp":"2021. május. 19. 14:01","title":"Valamivel meg tudta fogni Orbán Viktort Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt érdekeltjei kapnak ízelítőt, hogy milyen is az, amikor Palkovics a szavát adja valamire. Az innovációs és technológiai miniszter hétfőn egyeztetett a főváros vezetőivel a Fudan Egyetem kampuszának sorsáról, a jelek szerint pedig továbbra is csak azt érdemes elhinni Palkovicsnak, ami már megtörtént.

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, a CEU, valamint a modellváltó egyetemek után ezúttal a Diákváros-projekt...","id":"20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15095a49-1d39-4581-837c-b30dc3029313","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_palkovics_itm_targyalas_orbankormany","timestamp":"2021. május. 18. 12:05","title":"A Palkovics-trükk: így nyomja le ellenfeleit a kormány végrehajtóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","shortLead":"A megnövelt összeget a júniusi kifizetéskor kapják meg a nyugdíjasok.","id":"20210519_nyugdijemeles_nyugdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bb4afb-abb2-4e02-9904-c30e66207803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_nyugdijemeles_nyugdij","timestamp":"2021. május. 19. 08:15","title":"0,6 százalékos nyugdíjemelés jön június 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik, hogy a versenyzők soha nem látott élményben részesülhetnek.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik...","id":"20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac653838-f064-434d-bb15-1081483a819c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. május. 19. 13:05","title":"Félig játék, félig valóság: újfajta gokartélmény lesz kipróbálható Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","shortLead":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","id":"20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae356f5b-c503-43f8-bdff-fc407114cac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","timestamp":"2021. május. 19. 09:03","title":"Elon Musk komoly terveket jelentett be a mémből született kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat közben.","shortLead":"A Samsung a képek után egy videót is közölt arról, hogyan néznének ki az újfajta összecsukható kijelzők használat...","id":"20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ad0c73b-4e76-4199-975b-c440b498011e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24a7a4-ebf4-4e2b-b9ec-8fd6417b2edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_samsung_display_osszecsukhato_kijelzo","timestamp":"2021. május. 19. 15:13","title":"Videón is megmutatta új kijelzőit a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]