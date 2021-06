Vitathatatlan siker lett a OnePlus elérhető árú, középkategóriás Nord sorozata, nem véletlen, hogy vállalat rágyúrt ezen telefonok fejlesztésére (is). Idén még nem jelent meg ilyen márkájú okostelefonja, azonban ez néhány napon belül megváltozhat. A OnePlus június 10-én fogja bejelenteni a OnePlus Nord CE 5G-t, és ezt Pete Lau, a vállalat vezérigazgatója is megerősítette. Azt is elárulta, mit jelent a Nord szócska utáni CE rövidítés: a CE a Core Editiont jelenti, és a tavalyi OnePlus Nord megújuló változatáról van szó. Az új OnePlus Nordot – állítja a vezérigazgató – néhány extra funkcióval is kiegészítették, hogy egy nagyszerű telefont hozzanak létre elérhető áron.

© TechRadar/Srivatsa Ramesh

Azt is elárulta, mit jelent a Nord szócska utáni CE rövidítés: a CE a Core Editiont jelenti, és a tavalyi OnePlus Nord https://hvg.hu/tudomany/20200927_oneplus_nord_teszt_velemeny_androidos_telefon megújuló változatáról van szó. Az új OnePlus Nordot –állítja a vezérigazgató – néhány extra funkcióval is kiegészítették, hogy egy nagyszerű telefont hozzanak létre elérhető áron. A bemutató bejelentésekor a vezér csak szűkszavú volt a specifikációkat illetően, azonban azóta pár dolog már kiszivárgott az eszközről.

Ami talán a legérdekesebb: az Android Central úgy tudja, hogy a CE-t Snapdragon 750G hajtja majd, ami visszalépés a OnePlus Nord Snapdragon 765G lapkájához képest. Remélhetőleg a gyakorlatban a felhasználók nem éreznek majd nagy különbséget, de ez persze a telefon néhány más specifikációjától is függ, például a RAM-tól.

Úgy tudni, hogy a telefon 6,43”-es, 90 Hz frissítéssel rendelkező AMOLED kijelzőt kap majd, ami, azaz, hogy marad az AMOLED jó hír. A továbbfejlesztett hátsó kamera 64 MP-es lesz, és a OnePlus 9-éhez hasonló kiemelkedésbe kerül. Állítólag a hátoldalán lesz az ujjlenyomat-olvasó, és lesz rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is. Az pedig már az elnevezéséből is kiderül, hogy 5G képes lesz. A források csak egy 16 MP-es szelfikamerát említenek, ami ugyancsak visszalépés lenne a OnePlus Nord kettős elülső kamerájához képest. Mindenesetre a SlashGear megfogalmazása szerint picit kiábrándító, hogy a OneOlus Nord utódja hátrébb lép az elődhöz képest, ahelyett, hogy előrébb lépne.

Persze egyelőre nem erősítette meg hivatalos forrás a fentieket (csupán a bemutató dátumát), így akár még kellemesen is csalódhatunk június 10-én, amikor magyar idő szerint délután fél 4-kor élőben streameli majd a gyártó a bejelentést. A Nord CE-t egyébként csak Indiában és az európai piacokon fogják értékesíteni.

A bemutató bejelentésekor a vezér csak szűkszavú volt a specifikációkat illetően, azonban azóta pár dolog már kiszivárgott az eszközről. Ami talán a legérdekesebb: az Android Central úgy tudja, hogy a CE-t Snapdragon 750G hajtja majd, ami visszalépés a OnePlus Nord Snapdragon 765G lapkájához képest. Remélhetőleg a gyakorlatban a felhasználók nem éreznek majd nagy különbséget, de ez persze a telefon néhány más specifikációjától is függ, például a RAM-tól.

Úgy tudni, hogy a telefon 6,43”-es, 90 Hz frissítéssel rendelkező AMOLED kijelzőt kap majd, azaz hogy marad az AMOLED, jó hír. A továbbfejlesztett hátsó kamera 64 MP-es lesz, és a OnePlus 9-éhez hasonló kiemelkedésbe kerül. Állítólag a hátoldalán lesz az ujjlenyomat-olvasó, és lesz rajta 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó is. Az pedig már az elnevezéséből is kiderül, hogy 5G képes lesz. A források csak egy 16 MP-es szelfikamerát említenek, ami ugyancsak visszalépés lenne a OnePlus Nord kettős elülső kamerájához képest.

Mindenesetre a SlashGear megfogalmazása szerint picit kiábrándító, hogy a OneOlus Nord utódja hátrébb lép az elődhöz képest. Persze egyelőre nem erősítette meg hivatalos forrás a fentieket (csupán a bemutató dátumát), így akár még kellemesen is csalódhatunk június 10-én, amikor magyar idő szerint délután fél 4-kor élőben streameli majd a gyártó a bejelentést. A Nord CE-t egyébként csak Indiában és az európai piacokon fogják értékesíteni.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.